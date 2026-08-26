Dolly Parton pričala je kako voli seks, imala je tajne tetovaže, a jednom je pozirala i za Playboy

Dolly Parton nikada se nije bojala reći ono što misli i do kraja je ostala vjerna sebi. Tijekom karijere govorila je o gubitku nevinosti u mladosti, tome kako je održavala strast u braku s Carlom, brojnim estetskim operacijama i svojim tajnim tetovažama.

Foto: playboy/instagram

Dolly se u ožujku 1978. pojavila u časopisu Playboy povodom objave njenog profila. Nosila je pripijeni crni korzet, crne zečje uši i bijelu leptir-mašnu te se smiješila svojim prepoznatljivim osmijehom pred kamerama. Iako je pokazala nešto kože, Dolly je odbila otići korak dalje i povukla granicu kada je u pitanju potpuna nagost.

- Malo sam se uplašila kad sam pomislila da žele da napravim nešto više. Nisam htjela biti gola na naslovnici časopisa, osim ako bi svima bilo jasno da je riječ o šali. Ne bih htjela biti gola, čak ni tada - kazala je Dolly u to vrijeme. Legendarna pjevačica bila je više od 58 godina u braku sa Carlom Deanom koji je izbjegavao svjetla reflektora, pa su se dogovorili da budu u 'otvorenom braku'.

- Carl je rekao: 'Ja nisam izabrao ovaj svijet slavnih. Izabrao sam tebe, a ti si izabrala taj svijet, ali možemo svoje živote držati odvojene i istodobno biti zajedno.' I upravo to radimo - kazala je za Entertainment Tonight Dolly, a kasnije u svojoj knjizi dodala:

- Da, to je otvorena veza, ali ne u seksualnom smislu. Ubila bih ga kad bih pomislila da radi takvo nešto!

Iako je otvoreno pričala o seksu, nikada nije otkrila u kojoj je dobi izgubila nevinost. Za Daily Mail je jednom rekla kako bi 'vjerojatno vilo perverzno' jer su 'kao djeca stalno eksperimentirali'. Priznala je da je 'oduvijek voljela seks' i da 'nikada nije imala loše iskustvo'. Seks nije doživljavala kao nešto 'prljavo', nego 'vrlo intimno i stvarno', prenosi Daily Star. Ispričala je kako u javnosti pazi na izgled, ali i kada je kod kuće, jer želi biti lijepa za supruga.

- Nitko se ne želi ljubiti s osobom koja je sva klonula! Važno mi je izgledati najbolje što mogu i mislim da to pomaže održati strast.

Ono što mnogi ne znaju o njoj je da je imala kolekciju tetovaža, i to leptira.

- Leptiri ne bodu, ne grizu i tako su lijepi. Jednostavno sam se poistovjetila s njima zbog svoje osobnosti i proglasila ih svojim malim simbolom - ispričala je jednom Parton. Navodno ima i drugih tetovaža te je jednom spomenula kako je njima prikrivala ožiljke.

- Imala sam operacije zbog različitih stvari i, ako ožiljci ne bi dobro zarasli, jednostavno bih preko njih stavila tetovaže kako bih ublažila njihov izgled. Nemam one velike, tamne tetovaže. Sve su mi pastelne. I imam ih više.

S druge strane, svoje estetske zahvate nikada nije skrivala od javnosti. Gostujući kod Oprah 2003. godine, Parton je izgovorila jednu od svojih legendarnih rečenica: Treba puno novca da bi čovjek izgledao ovako jeftino.



