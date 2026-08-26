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BILA JE PONOSNA

Znate li da je Dolly Parton bila jedna od producenata hit serije 90-ih 'Buffy, ubojica vampira'?

Piše Maša Mai Čigir,
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Znate li da je Dolly Parton bila jedna od producenata hit serije 90-ih 'Buffy, ubojica vampira'?
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Foto: Mario Anzuoni
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Legendarna pjevačica imala je ulogu u stvaranju popularne serije 'Buffy, ubojica vampira'

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Legenda country glazbe, Dolly Parton, koja je umrla u dobi od 80 godina, u jednom je trenutku bila 'vrlo uključena' iza kulisa hit serije 'Buffy, ubojice vampira', koju je vodila Sarah Michelle Gellar, a koja se prikazivala u sedam sezona od 1997. do 2003.

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- Velik dio mog posla obavljala sam samo razgovarajući s poslovnim ljudima tamo. I s vremena na vrijeme bih izlazila na sastanke. Moram odati priznanje više ljudima za Buffy, ubojicu vampira nego sebi. Mnogi ljudi su toliko toga napravili na tome - rekla je Parton za Business Insider 2024. godine na temu serije za koju je bila navedena kao izvršna producentica.

FILE PHOTO: Parton performs on the Pyramid Stage at Worthy Farm in Somerset, during the Glastonbury Festival
Foto: Cathal McNaughton

- Bila sam jako uzbuđena zbog serije. Ta mala serija je bila odlična - rekla je Parton.

Dodala je kako nije upoznala sve glumce serije, ali je htjela da svi oni znaju kako je ponosna na njih i da rade odličan posao. Sarah Michelle Gellar, glavna glumica serije, prethodno je govorila o Partoninom sudjelovanju u seriji, nazivajući to činjenicom koju malo ljudi zna u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2023. godine.

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- Legenda Dolly Parton bila je producentica. Nikada je nismo vidjeli, ali na početku bismo dobivali božićne darove na kojima bi pisalo naše ime, a ja bih pomislila: 'Ona čak ni ne zna tko sam ja.' A onda ju je jednog dana netko pitao o tome, a ona je pohvalila predstavu i moju izvedbu. Rekla sam: 'Oh, sada mogu umrijeti. Dolly Parton zna tko sam i misli da sam dobra - rekla je glumica.

Sarah Michelle Gellar and David Boreanaz
Foto: Profimedia

Nakon vijesti o Partoninoj smrti, Gellar je na Instagramu napisala podijelila isječak pjevačice kako govori o Buffy u emisiji Watch What Happens Live s Andyjem Cohenom 2021. godine. U tom isječku, Parton je objasnila da joj je produkcijska kuća s bivšom menadžericom Sandy Gallin, Sandollar Productions, pomogla s Buffy.

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- Bili smo mali dio toga. Bila sam jako, jako ponosna što sam dio toga - rekla je tada voditelju Cohenu.

Vijest o Partoninoj smrti objavio je u videu njezin nećak Bryan Seaver.

- Danas predstavljam obitelj Parton i Owens i objavljujem da je moja teta, Dolly Rebecca Parton Dean, sestra, baka, preminula jednoj generaciji, a Gigi sljedećoj. Ova video objava nešto je što me Dolly zamolila prije mnogo godina, prije nego što sam to u potpunosti prihvatio kao buduću stvarnost. Kao njezin šef osiguranja više od dva desetljeća, uloga koju je prije mene imao moj otac Larry, zamišljao sam težinu ovog trenutka, ali je do sada nisam istinski osjetio. To je čast, čast pomiješana s apsolutnim ponosom i velikom tugom. Moja obitelj i ja dijelili smo cijeli život prekrasnih uspomena s Dolly, ali i vi ste. Uvijek je bila na vašem televizoru, vašem gramofonu, vašem CD-u i na vašoj playlisti na telefonu, postajući prošireni dio vaše obitelji, sviđalo vam se to ili ne. Naša obitelj i tim kojem je povjerila svoje nasljeđe marljivo će raditi kako bi osigurali da njezin duh zauvijek živi s nama. Dolly je bila farmerica, baš kao i njezin tata; on je obrađivao zemlju, ona je uzgajala pjesme i sreću. Dolly me nazvala i rekla da želi počivati ​​u prekrasnom krevetu od plišanog pamuka jer nakon života nošenja teških cirkona, konačno zaslužuje biti udobna i odmoriti se. Počivaj u miru, teta Dolly - teta, bako, Gigi. Neka Bog blagoslovi Dolly Parton i neka Bog blagoslovi sve vas. Uvijek će te voljeti - napisao je.

KRALJICA COUNTRY GLAZBE Umrla je Dolly Parton (80)
Umrla je Dolly Parton (80)
FILE PHOTO: 37th annual Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Legendarna pjevačica preminula je četiri dana nakon što je za PEOPLE izjavila da se nosi s nekim zdravstvenim problemima na koje jednostavno nije obraćala pažnju dok je pazila na svog pokojnog supruga Carla koji je preminuo 2025. godine.

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- Iako se još uvijek oporavljam, još uvijek radim! Znate me - kao što sam često govorila - sanjarila sam da sam se stjerala u kut i još uvijek imam toliko toga što želim postići, pa ću nastaviti raditi koliko god mogu kako bih sve vidjela kako oživljava - rekla je.

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