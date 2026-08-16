Dolly Parton zabrinula fanove, nije joj dobro: 'Vrti mi se...'

Legendarna američka country pjevačica Dolly Parton (80) ponovno je zabrinula mnogobrojne obožavatelje nakon što je u posljednji trenutak otkazala planirano pojavljivanje u svojem tematskom parku Dollywood u Pigeon Forgeu, u istočnom Tennesseeju. Umjesto da se krajem prošlog tjedna pojavi na svečanosti u povodu predstavljanja nove atrakcije, NightFlight Expedition, okupljenima se javila videovezom iz Nashvillea.

Dolly je na važna događanja u Dollywoodu godinama znala stizati u prepoznatljivom stilu, vozeći se kroz park u posebno ukrašenom automobilu i pozdravljajući posjetitelje. Ovog puta prizor je bio drukčiji. Na velikom ekranu pojavila se iz Nashvillea i odmah objasnila zašto nije mogla biti ondje.

- Još sam u Nashvilleu i žao mi je zbog toga. Trebala bih biti tamo osobno. No, kao što sam već rekla, imala sam nekoliko manjih zdravstvenih problema - rekla je pjevačica.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Prema američkim medijima, Parton je objasnila da se suočava s dehidracijom i vrtoglavicom, zbog čega joj je liječnik savjetovao da zasad ne putuje. Ipak, pokušala je umiriti zabrinute obožavatelje poručivši da se njezino stanje poboljšava. Njezina odsutnost nije prošla nezapaženo jer zdravstveni problemi već neko vrijeme utječu na njezine javne nastupe.

Parton je ranije govorila o problemima s bubrežnim kamencima. Zbog liječenja i nuspojava lijekova morala je odustati i od planiranih nastupa u Las Vegasu. U svibnju je kazala da joj je bolje, ali i priznala da još nije spremna za potpuni povratak na pozornicu. Zbog svega toga najnovije otkazivanje ponovno je izazvalo zabrinutost među fanovima, osobito zato što je Dollywood za pjevačicu mnogo više od običnog poslovnog projekta. Park je otvoren 1986. godine i snažno je povezan s njezinim odrastanjem u planinama Smoky Mountains u Tennesseeju. Dolly je još u ožujku osobno sudjelovala na otvorenju 41. sezone Dollywooda, kad je također govorila o svojim zdravstvenim problemima i oporavku.

Foto: Meleah Loya/PRESS ASSOCIATION

Svečanost koju je sad propustila bila je posebno važna zbog predstavljanja NightFlight Expeditiona, najveće pojedinačne investicije u jednu atrakciju u povijesti Dollywooda, vrijedne više od 50 milijuna dolara. Riječ je o neobičnoj zatvorenoj obiteljskoj atrakciji koja spaja elemente rollercoastera i vožnje po vodi, a cijelo iskustvo traje oko pet i pol minuta. Posjetitelji tijekom vožnje simbolično “lete” iznad Smoky Mountainsa, prolaze kroz divlje vode i tajanstveno jezero obasjano bioluminiscentnim svjetlom.