Obavijesti

Show

Komentari 0
KRALJICA COUNTRYJA

Dolly Parton zabrinula fanove, nije joj dobro: 'Vrti mi se...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Dolly Parton zabrinula fanove, nije joj dobro: 'Vrti mi se...'
4
Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zdravstveni problemi već neko vrijeme utječu na njene javne nastupe

Admiral

Legendarna američka country pjevačica Dolly Parton (80) ponovno je zabrinula mnogobrojne obožavatelje nakon što je u posljednji trenutak otkazala planirano pojavljivanje u svojem tematskom parku Dollywood u Pigeon Forgeu, u istočnom Tennesseeju. Umjesto da se krajem prošlog tjedna pojavi na svečanosti u povodu predstavljanja nove atrakcije, NightFlight Expedition, okupljenima se javila videovezom iz Nashvillea.

SRCE NE BIRA Vjenčali se s 'običnim' ljudima: 'Moja žena je zaslužna što sam ostao normalan unatoč slavi'
Vjenčali se s 'običnim' ljudima: 'Moja žena je zaslužna što sam ostao normalan unatoč slavi'

Dolly je na važna događanja u Dollywoodu godinama znala stizati u prepoznatljivom stilu, vozeći se kroz park u posebno ukrašenom automobilu i pozdravljajući posjetitelje. Ovog puta prizor je bio drukčiji. Na velikom ekranu pojavila se iz Nashvillea i odmah objasnila zašto nije mogla biti ondje.

- Još sam u Nashvilleu i žao mi je zbog toga. Trebala bih biti tamo osobno. No, kao što sam već rekla, imala sam nekoliko manjih zdravstvenih problema - rekla je pjevačica.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Prema američkim medijima, Parton je objasnila da se suočava s dehidracijom i vrtoglavicom, zbog čega joj je liječnik savjetovao da zasad ne putuje. Ipak, pokušala je umiriti zabrinute obožavatelje poručivši da se njezino stanje poboljšava. Njezina odsutnost nije prošla nezapaženo jer zdravstveni problemi već neko vrijeme utječu na njezine javne nastupe.

'OSTVARENJE SNA' Nakon zdravstvenih problema Dolly Parton fanove iznenadila novim poslovnim projektom
Nakon zdravstvenih problema Dolly Parton fanove iznenadila novim poslovnim projektom

Parton je ranije govorila o problemima s bubrežnim kamencima. Zbog liječenja i nuspojava lijekova morala je odustati i od planiranih nastupa u Las Vegasu. U svibnju je kazala da joj je bolje, ali i priznala da još nije spremna za potpuni povratak na pozornicu. Zbog svega toga najnovije otkazivanje ponovno je izazvalo zabrinutost među fanovima, osobito zato što je Dollywood za pjevačicu mnogo više od običnog poslovnog projekta. Park je otvoren 1986. godine i snažno je povezan s njezinim odrastanjem u planinama Smoky Mountains u Tennesseeju. Dolly je još u ožujku osobno sudjelovala na otvorenju 41. sezone Dollywooda, kad je također govorila o svojim zdravstvenim problemima i oporavku.

Los Angeles: Nominirani za nagradu WIF
Foto: Meleah Loya/PRESS ASSOCIATION

Svečanost koju je sad propustila bila je posebno važna zbog predstavljanja NightFlight Expeditiona, najveće pojedinačne investicije u jednu atrakciju u povijesti Dollywooda, vrijedne više od 50 milijuna dolara. Riječ je o neobičnoj zatvorenoj obiteljskoj atrakciji koja spaja elemente rollercoastera i vožnje po vodi, a cijelo iskustvo traje oko pet i pol minuta. Posjetitelji tijekom vožnje simbolično “lete” iznad Smoky Mountainsa, prolaze kroz divlje vode i tajanstveno jezero obasjano bioluminiscentnim svjetlom.

The 53rd Annual CMA Awards - Show - Nashville
Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Evo kako glumica danas izgleda
FARUKOVA TAJNICA

FOTO Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Evo kako glumica danas izgleda

Sjećate li se tajnice Ivane iz popularne serije 'Lud, zbunjen, normalan?' Glumila ju je bosanskohercegovačka glumica Gordana Boban (58), koja se drugog dana Sarajevo Film Festivala prošetala crvenim tepihom i privukla pažnju fotografa. Na festival je stigla povodom filma 'Udovac', u kojem tumači Eminu
FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'
promijenila se

FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Alina Pantseyeva ostala je upisana u povijest 'Života na vagi' kao prva žena koja je osvojila pobjedu. U show je ušla sa 145 kilograma, a njezina impresivna transformacija tijekom osme sezone privukla je veliku pozornost gledatelja
Poznati obožavaju Istru! Goran Višnjić kupio je vilu, a evo tko su njegovi slavni susjedi...
Krasna zemljo, Istro mila, tu je moja vila

Poznati obožavaju Istru! Goran Višnjić kupio je vilu, a evo tko su njegovi slavni susjedi...

Glumac je nedavno vrevu velegrada i svjetla pozornice zamijenio ‘komadićem raja’ na našem najvećem poluotoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026