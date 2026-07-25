Vjenčali se s 'običnim' ljudima: 'Moja žena je zaslužna što sam ostao normalan unatoč slavi'

Neki od najpoznatijih ljudi na svijetu svoju su srodnu dušu pronašli tamo gdje bismo to najmanje očekivali - iza šanka, u frizerskom salonu, na aerodromu, u praonici rublja. Unatoč svjetskoj slavi, njihovi su partneri ostali anonimni i postali sidro koje ih je držalo čvrsto na zemlji. I kroz teška razdoblja, neki od njapoznatijih svjetskih parova uspjeli su sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti.

Jon Bon Jovi i Dorothea Hurley: Svijet se okreće zbog nje

Jon Bon Jovi i Dorothea Hurley zajedno su 46 godina, od čega u braku 37. Njihova priča počela je još u srednjoj školi u New Jerseyju, kada su sjedili zajedno na satu povijesti. Legenda kaže da je Dorothea jednom dopustila Jonu da prepiše test, a upravo je tada među njima planula iskra. Iako su nakratko prekinuli vezu sredinom osamdesetih, ubrzo su se pomirili.

Dok je krajem 80-ih Bon Jovi bio na vrhuncu slave nakon albuma New Jersey, par je pobjegao u Las Vegas i bez pompe izgovorio sudbonosno "da". Jedini svjedok ceremonije bio im je taksist koji ih je dovezao. Ni prijatelji ni obitelj nisu znali unaprijed. Njihovo tajno vjenčanje šokiralo je njegov menadžment i diskografsku kuću, koji su strahovali da bi brak mogao narušiti njegov status jednog od najpoželjnijih rockera na svijetu.

Par ima četvero djece, a pjevač je priznao da je tijekom godina varao Dorotheu, no da je ona njegova najveća životna sreća i osoba koja ga je držala čvrsto na zemlji. Za tajnu njihova dugog odnosa navodi međusobno poštovanje, prijateljstvo i činjenicu da su zajedno odrastali.

- Nije uopće bilo sumnje u mojoj glavi da se ovaj svijet okreće zbog nje. Ona se ne boji prozvati me kada griješim, ali je uvijek tu kada padnem. I ja sam tu za nju kada padne. Bez obzira što sam radio u karijeri, sve uspone i padove, sve smo to prošli zajedno - kazao je pjevač.



Matt Damon i Luciana Barroso: Ljubav na prvi pogled

Matt Damon i Luciana Barroso u braku su gotovo 20 godina, a njihova priča je počela sasvim slučajno 2003. godine u jednom baru u Miamiju. Dok je snimao komediju 'Stuck on You', Damon je ušao u bar u kojem je Luciana radila. Ugledao ju je preko prepune prostorije, no fanovi su ga tada prepoznali i počeli tražiti autogram i fotografiju, pa mu je Luciana ponudila skrovište s njom, iza šanka.

Par se vjenčao 2005. godine u vijećnici u New Yorku. Od gostiju su prisutni bili samo Lucianina kći Alexia i tadašnji gradonačelnik Michael Bloomberg. Osim Alexie, par ima još tri kćeri - Isabellu, Giju Zavalu i Stellu. Glumac često ističe da između svoje biološke i pokćerke nikada nije pravio razliku.

Par ima pravilo da nikada ne smiju biti razdvojeni duže od dva tjedna, unatoč svim poslovnim obavezama. Za razliku od mnogih holivudskih parova, Matt i Luciana rijetko dijele detalje privatnog života. Ne pojavljuju se često u medijima, a glumac je više puta rekao da upravo činjenica što njegova supruga nije dio filmske industrije njihov odnos čini jednostavnijim i normalnijim. Često naglašava da svoju najveću životnu sreću ne pripisuje Oscaru ni holivudskoj karijeri, nego slučajnom ulasku u onaj bar u Miamiju prije više od dvadeset godina.

- Puno je ljubavi i poštovanja u podlozi tog odnosa, i puno povjerenja. Izgrađen je na jako čvrstim temeljima. Nastavljamo rasti i mijenjati se kao ljudi, i ti temelji su zapravo sve. To je najveća stvar u mom životu – kazao je Damon nedavno za časopis People.

Dolly Parton i Carl Dean: Tog dana je počeo moj život

Dolly Parton je imala 18 godina kad je 1964. stigla u Nashville, odmah po završetku srednje škole, kako bi izgradila glazbenu karijeru. Prvog dana u gradu, dok je išla iz praonice rublja, pored nje je u svom bijelom kamionetu prošao 21-godišnji Carl Dean, koji je radio u očevoj firmi koja se bavila asfaltiranjem.

- Rekao je nešto u stilu 'Izgorjet ćeš na suncu', na što sam ja odgovorila nešto glupo poput 'Pa što to tebe briga?'. Počeli smo razgovarati i dvije godine kasnije smo se vjenčali, i još smo vjenčani. I to je to - ispričala je pjevačica za GMA 2019. godine.

Carl je odmah znao na čemu je.

- Prva mi je misao bila da ću oženiti tu curu. Druga mi je misao bila: 'Bože, kako je zgodna'. Tog dana je počeo moj život. Ne bih zadnjih 50 godina zamijenio ni za što na svijetu – kazao je Carl jednom prigodom. Dvije godine kasnije, 30. svibnja 1966., vjenčali su se u tajnosti u gradiću Ringgold u Georgiji. Na vjenčanju su bili samo svećenik, njegova žena i Dollyna mama.

Carl gotovo nikad nije davao intervjue niti se pojavljivao uz Dolly na koncertima, dodjelama nagrada ili bilo kakvim javnim događajima — to je bio dogovor između njih dvoje. Dolly je često isticala da je tajna njihova braka bila upravo u tome što su bili različiti. Dok je ona živjela za glazbu, putovanja i publiku, Carl Dean bio je povučeniji tip koji je najviše volio mir i privatnost doma. Ipak, njegov ukus za glazbu ostavio je trag i na nju.

- Otkad sam ga upoznala 1964., kod njega je uvijek tutnjao rock 'n' roll. To je njegova glazba, i što glasnije to bolje. Odrastala sam uz njega, kroz sve te godine slušajući tu sjajnu muziku – ispričala je Dolly. Carl je umro 3. ožujka 2025., u 82. godini, nakon gotovo 59 godina braka. Dolly je istog dana objavila na Instagramu: Carl i ja smo proveli mnogo prekrasnih godina zajedno. Riječima se ne može opisati ljubav koju smo dijelili više od 60 godina. Hvala vam na molitvama i suosjećanju.

Cillian Murphy i Yvonne McGuinness: Ostali isti i nakon slave

Cillian Murphy i Yvonne McGuinness upoznali su se 1996. godine kada je Cillian, tada mladi glumac iz Corka, dobio ulogu u predstavi 'Disco Pigs', s kojom je gotovo dvije godine putovao po Europi, Kanadi i Australiji. Yvonne McGuinness, vizualna umjetnica, pridružila se ekipi na turneji. Osam godina kasnije, par se vjenčao u vinogradu Yvonnina oca, Domaine des Anges u Provansi u Francuskoj. Cillian je više puta u intervjuima naglašavao koliko mu Yvonne pomaže da ostane normalan usprkos slavi.

- Vrlo je važno imati nekoga takvog. Moj se život zapravo nije nimalo promijenio. Još uvijek imam iste prijatelje i idemo na ista mjesta - kazao je glumac za časopis People. Yvonne je respektirana vizualna umjetnica u Irskoj, ali svjesno i strogo drži granicu između svog i suprugovog javnog života. Njih dvoje se gotovo nikad ne pojavljuju zajedno na crvenim tepisima, upravo zbog te zajedničke odluke da ostanu izvan 'celebrity' kruga, no Murphy se upravo njoj zahvalio kada je 2024. godine osvojio Oscara za najboljeg glumca za 'Oppenheimer' nazvavši ju svojom partnericom u životu i umjetnosti.

Tina Turner i Erwin Bach: Došao je po nju na aerodrom i više se nisu razdvajali

Godina je 1985. Tina Turner je tada već bila globalna zvijezda, ali je iza sebe je imala brutalno nasilan brak s Ikeom Turnerom, iz kojeg je izašla bez ičega. Njezin menadžer, Roger Davies, zamolio je Erwina Bacha, tada 30-godišnjeg glazbenog direktora u njemačkoj podružnici EMI-ja, da ju pokupi s aerodroma prije koncerta u Njemačkoj. Tina je tada imala 47 godina.

- Bio je stvarno tako zgodan. Srce mi je počelo brzo lupati, i to znači da se duša susrela s dušom – kazala je pjevačica u HBO dokumentarcu 'Tina' iz 2021. Osim što se ponekad s njom pojavljivao na nekim događanjima, Bach se nikada nije pokušao probiti u centar pažnje i postati slavan na bilo koji način.

Pjevačicu je zaprosio na njen 50. rođendan, no ona nije bila spremna za novi brak, nakon svega što je prošla s Ikeom. Vjenčali su se tek 2013. godine, 28 godina nakon što se upoznali, u civilnoj ceremoniji u mjestu Küsnacht kraj Züricha, gdje su živjeli. Tina je tada imala 73 godine, Erwin 57. Civilnu ceremoniju pratila je i budistička proslava na njihovom imanju kraj Züriškog jezera. Tri tjedna nakon vjenčanja, pjevačica je doživjela moždani udar. Zatim joj je 2016. dijagnosticiran karcinom crijeva, a bubrezi su joj potpuno otkazali. Trebala je transplantaciju i Erwin joj je 2017. darovao svoj bubreg.

- Dajemo jedno drugom slobodu i prostor da budemo pojedinci, dok smo istovremeno par... Erwin, koji je i sam prava sila prirode, nikad nije bio ni najmanje zastrašen mojom karijerom, mojim talentima, ili mojom slavom. Pokazuje mi da prava ljubav ne zahtijeva da utišam svoje svjetlo kako bi on mogao zasjati. Naprotiv, mi smo svjetlo jedno drugome, i želimo zajedno sjati što je jače moguće – napisala je Tina u knjizi 'Happines Beomes You'. Preminula je 24. svibnja 2023., neposredno pred desetu godišnjicu braka.



Christian Bale i Sibi Blažić: Nije se htio ženiti, a onda je upoznao nju

Christian Bale se nikad nije planirao ženiti jer su svi u njegovoj obitelji razvedeni, pa nije imao zdrave ideje o braku, kako je sam jednom prigodom kazao.

- Onda sam upoznao Sibi, i odjednom mi se to učinilo kao fantastična ideja – kazao je glumac jednom prigodom o svojoj supruzi Sibi Blažić, kćeri srpskih emigranata. Par se upoznao 1994. kada je Sibi radila kao osobna asistentica Winoni Ryder, Christianovoj kolegici i prijateljici s kojom je snimao 'Male žene'. Izlaziti su počeli tek 1999., a manje od godinu dana kasnije - u siječnju 2000. - pobjegli su i vjenčali se u Las Vegasu. Par ima dvoje djece, a Sibi je tijekom karijere u CV upisala različite vještine. Bila je model, vizažistica, glumica i kaskaderka.

- Moja supruga je bila kaskaderska vozačica. Jurila me kroz grad u Batmanu. Vozila je jedan od policijskih auta. Zna raditi zaokrete od 180 stupnjeva i sve te trikove. Zastrašuje me. Moja supruga me zastrašuje – kazao je Bale u intervjuu za Marie Claire. Bale i Sibi drže privatni život daleko od očiju javnosti, no iako zajedno ne tulumare po eksponiranim eventima, Bale kaže kako im nimalo nije dosadno.

- Moja supruga je jako privatna osoba. I naravno, ja to želim poštovati... ali imamo sjajan privatni život – kazao je glumac.



Anne Hathaway i Adam Shulman: Pronašla svog Shakespearea

Anne Hathaway danas je jedna od najuspješnijih holivudskih glumica, no često ističe da joj je najveća sreća u životu to što je upoznala supruga Adama Shulmana. Njihova ljubavna priča počela je 2008. godine, u razdoblju kada je glumica prolazila kroz prekid s talijanskim poduzetnikom Raffaellom Follierijem, koji je iste godine osuđen zbog financijske prevare. Par se upoznao na filmskom festivalu u Palm Springsu. Hathaway je prijateljici već tada rekla kako zna da će se za njega udati. Iako su vezu započeli tek nekoliko mjeseci poslije, osjećala je da je upravo on osoba s kojom želi provesti život.

Par se vjenčao 2012. na intimnoj ceremoniji u Big Suru u Kaliforniji, daleko od holivudskog glamura. Danas imaju dvojicu sinova, Jonathana i Jacka, a u srpnju 2026. Anne je otkrila da čekaju i treće dijete. Internet je primijetio kako Adam neodoljivo podsjeća na Williama Shakespearea, a glumica nosi ime piščeve supruge, pa su fanovi tu slučajnost odmah prepoznali kao prst sudbine. Iako je i sam glumac, Adam se više posvetio dizajnu nakita te je suosnivač brenda James Banks Design. Anne je više puta rekla da upravo zato što nije tipična holivudska zvijezda njihov odnos ostaje normalan i stabilan. U ekskluzivnom intervjuu za People nazvala ga je 'najnevjerojatnijom osobom koju je ikada upoznala' i 'partnerom iz snova', istaknuvši da joj upravo njegova podrška omogućuje da uspješno balansira obiteljski i poslovni život.

- Naučio me je da se osjećam ugodno na ovom svijetu. Njegova jedinstvena i posebna ljubav me promijenila – kazala je glumica.

Patrick Dempsey i Jillian Fink: Zbog nje je plakao pred oltarom, ali su se skoro razveli

Patrick Dempsey i Jillian Fink upoznali su se 1994., kad je on spontano rezervirao termin u njezinom frizerskom salonu Delux u Los Angelesu. Jillian je mislila da ju kolegice zezaju, no priznala je da je bila presretna kad ga je vidjela jer joj je glumac bio jako 'sladak'.

Oboje su tada bili u vezama, pa su se sljedeće tri godine viđali samo povremeno, kad bi on došao na šišanje, no Dempsey je kasnije za People ispričao kako je Jillian cijelo to vrijeme otvoreno flertovala.

Tek 1997., kad su oboje bili slobodni, konačno su izašli na prvi pravi spoj, odnosno, ostali su kod glumca kod kuće na večeri (tjesetenini) koju je on skuhao. Jillian se navodno uselila k njemu već tri mjeseca kasnije. Nakon dvije godine veze, vjenčali su se 31. srpnja 1999., na intimnoj ceremoniji na imanju Dempseyjeve obitelji u državi Maine. Jillianina sestra ispričala je da je glumac zaplakao kad je vidio svoju odabranicu kako korača k oltaru. Tijekom godina, Jillian je razvila vlastitu, iznimno uspješnu karijeru u industriji ljepote. Radila je s klijentima poput Julije Roberts, Kristen Stewart i Kate Winslet, postala je 2007. globalna kreativna direktorica za boje u Avonu, i pokrenula vlastite brendove.

Par je 2015. godine upao u krizu i predao papire za razvod, no ipak su odustali od realizacije. Glumac je tada rekao kako jednostavno nije bio spreman pustiti suprugu i sve što su tijekom godina izgradili zajedno.

- Odlučili smo da je vrijeme da počnemo raditi na svojim problemima i poboljšamo se. Htjeli smo biti uzor svojoj djeci, da vide da se neslaganja mogu riješiti.