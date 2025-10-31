Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi'! U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Osvojio je 20.000 eura.

- Bez supruge ovo ništa ne bi bilo moguće. Da je ona rekla u bilo kojem trenutku 'Dominik, teško mi je' - ja bih odustao. Ali ona je stisnula zube, i mislim da je u ovom procesu njoj bilo teže nego meni - priznao je Dominik za RTL.hr.

Foto: RTL

Drugo mjesto zauzela je Nena, koja je u show došla s 103,8 kilograma, a u finalu imala 69,2 kilograma. Treći je bio Domagoj, najteži kandidat ove sezone, koji je započeo svoj put sa 225 kilograma. U finalu je imao 151,6 kilograma, što znači da je izgubio 73,4 kilograma. Četvrti finalist je Ante, koji je na prvom vaganju imao 164,6 kilograma, a kroz sezonu je izgubio 39,7 kilograma, i završio s težinom od 124,9 kilograma.

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i po struci je fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. No ono što ga najviše definira nije profesija, nego - obitelj. Supruga i četvero djece njegova su najveća radost, ali i glavni motiv zbog kojeg se prijavio u ‘Život na vagi‘.

U toj ulozi inspiraciju crpi iz vlastite obitelji: 'Moji junaci i uzori su moji roditelji zato što su uvijek izvlačili najbolje iz sebe i mene. A iz showa - finalisti, jer najbolji se pamte.' Upravo zahvaljujući njima, naglašava, i sam želi biti otac koji će svojoj djeci pokazati prave vrijednosti.

Dominiku je višak kilograma otežavao svakodnevicu.

- Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju klinci. Volio bih koristiti neke sprave za igru s djecom koje sad ne mogu zbog prevelike težine. Volio bih se vratiti košarci, ali ne mogu jer me bole koljena i leđa - govorio je Dominik, svjestan da mu višak kilograma donosi i zdravstvene rizike.

- Straši me pomisao na njihov život bez tate - dodao je.

Foto: rtl