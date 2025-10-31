Obavijesti

Show

Komentari 14
IZGUBIO ČAK 57,3 kilograma

Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'
6
Foto: RTL

U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Sad ima 112 kilograma

Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi'! U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Osvojio je 20.000 eura. 

UNATOČ BOLOVIMA Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura
Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura

- Bez supruge ovo ništa ne bi bilo moguće. Da je ona rekla u bilo kojem trenutku 'Dominik, teško mi je' - ja bih odustao. Ali ona je stisnula zube, i mislim da je u ovom procesu njoj bilo teže nego meni - priznao je Dominik za RTL.hr. 

Foto: RTL

Drugo mjesto zauzela je Nena, koja je u show došla s 103,8 kilograma, a u finalu imala 69,2 kilograma. Treći je bio Domagoj, najteži kandidat ove sezone, koji je započeo svoj put sa 225 kilograma. U finalu je imao 151,6 kilograma, što znači da je izgubio 73,4 kilograma. Četvrti finalist je Ante, koji je na prvom vaganju imao 164,6 kilograma, a kroz sezonu je izgubio 39,7 kilograma, i završio s težinom od 124,9 kilograma.

Bio bolji od mare Ante je četvrti finalist 'Života na vagi': Ulazi u borbu za glavnu nagradu od 20.000 eura
Ante je četvrti finalist 'Života na vagi': Ulazi u borbu za glavnu nagradu od 20.000 eura

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i po struci je fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. No ono što ga najviše definira nije profesija, nego - obitelj. Supruga i četvero djece njegova su najveća radost, ali i glavni motiv zbog kojeg se prijavio u ‘Život na vagi‘.

U toj ulozi inspiraciju crpi iz vlastite obitelji: 'Moji junaci i uzori su moji roditelji zato što su uvijek izvlačili najbolje iz sebe i mene. A iz showa - finalisti, jer najbolji se pamte.' Upravo zahvaljujući njima, naglašava, i sam želi biti otac koji će svojoj djeci pokazati prave vrijednosti.

 Dominiku je višak kilograma otežavao svakodnevicu.

- Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju klinci. Volio bih koristiti neke sprave za igru s djecom koje sad ne mogu zbog prevelike težine. Volio bih se vratiti košarci, ali ne mogu jer me bole koljena i leđa - govorio je Dominik, svjestan da mu višak kilograma donosi i zdravstvene rizike.

- Straši me pomisao na njihov život bez tate - dodao je.

Foto: rtl

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske
E.T., CRV, STARA ŽENA...

FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske

Heidi Klum je svake godine na Noć vještica senzacija zbog svojih kostima! Zadnjih nekoliko godina se uz nju maskira i njen suprug Tom, a jedne godine je čak angažirala i ekipu iz Cirque de Soleila. Lani se maskirala u E.T.-a., no nitko još ne zna kako će izgledati njezin ovogodišnji kostim.
Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura
UNATOČ BOLOVIMA

Marija je najbolja od nefinalista 'Života na vagi', osvojila je nagradu od 7000 eura

Nakon napete završnice i treninga kao dvoboja s Antom, Marija je odnijela nagradu kao najbolja među nefinalistima devete sezone showa 'Život na vagi'. Od ulaska u show izgubila je čak 45,5 kilograma
Evo što se događalo u serijama i sapunicama ovoga tjedna...
PREGLED TJEDNA

Evo što se događalo u serijama i sapunicama ovoga tjedna...

Ako ste slučajno propustili koju epizodu, evo što se događalo ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025