Oprez, spoileri!

Otkako je kritična masa hrvatske publike pogledala Netflixovu apokaliptičnu satiru 'Don't look up', u kojoj Zemlju od kometa pokušavaju spasiti Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, a uporno im odmažu Meryl Streep i Jonah Hill, ne prestaju žestoke rasprave na društvenim mrežama o smislu ili besmislu tog filma. Taman kad se u hrvatskom internetskom prostoru nekako okončao božićni rat oko jabuke u francuskoj salati (spoiler: pobijedili su antijabukaši), uletio je Don't look up da zavadi one koje jabuka razdora nije bila dotakla. O filmu se govori i piše, postao je i politička tema nakon izjave premijera Plenkovića, neki ga guraju kao turistički adut zbog scene u kojoj komet pada u more kraj Zadra...

Čovjek koji je kriv za sve zove se Adam McKay (53), američki je filmski scenarist, redatelj te producent, a karijeru je započeo pišući skečeve za kultni Saturday night live. Skompao se sa komičarem Willom Ferrellom i u desetak plodnih godina zajedno su izbacili prizemne, ali uspješne komedije poput Anchormana 1 i 2, Balade o Ricky i Bobbyju, Polubraće i Murjaka s klupe.

McKay je kreativni zaokret doživio 2015. filmom The Big Short, satirom o uzrocima financijske krize 2008. godine s Christianom Baleom, Bradom Pittom, Ryanom Goslingom i Steveom Carrellom, koja mu je donijela Oscara za scenarij i nominaciju za režiju.

Drugu nominaciju za režiju zaradio je filmom Vice iz 2018., u kojoj na satiričan način portretira prefriganog Dicka Cheneya (opet Christian Bale), američkog potpredsjednika u eri Georgea Busha mlađeg. U međuvremenu je McKay producirao ultrauspješnu seriju Nasljeđe i raskinuo poslovno partnerstvo s Willom Ferrellom zbog nesuglasica.

Dolaskom pandemije, McKayu se otvorio prostor da realizira film o posljedicama klimatskih promjena koji je duže vrijeme imao u glavi. Tako je nastao kontroverzni Don't look up.

- U vrijeme između 'Big Shorta' i 'Vicea' objavljeno je nekoliko zastrašujućih studija o klimi i jednostavno sam pomislio: 'Moram se nekako uhvatiti ukoštac s tom temom'. Razvio sam pet različitih scenarija u različitim žanrovima - sve dok mi prijatelj David Sirota (inače novinar i savjetnik Bernieja Sandersa) u jednom razgovoru nije stavio bubu u uhu rekavši 'To je kao da stiže komet i nikog nije briga'. Pomislio sam: 'To je to, jednostavno i jasno' - ispričao je za Guardian.

Sljedeći korak bio je napisati scenarij zajedno sa Sirotom i okupiti glumačku ekipu. McKay priznaje da je ulogu znanstvenice Kate Dibiasky napisao baš za Jennifer Lawrence, a kad su na projekt upali Meryl Streep i Di Caprio znao je da ima priliku raditi sa rijetko viđenom zvjezdanom postavom zbog čega se, kaže u šali, morao ispričavati svim ljubomornim prijateljima redateljima.

Inspiraciju je ipak crpio iz stvarnosti, a posebno ga je nadahnuo grozan tretman znanstvenika u američkoj javnosti, čak i prije pandemije korone.

- Pratio sam u posljednjih pet-šest godina što se zbiva sa znanstvenicima koji se nađu na udaru političara, i to je smiješno. Ljude koji se bave klimatskim promjenama vode na nekakve PR turneje gdje se moraju suočavati s multinacionalnim kompanijama, raznim udrugama...Nisu oni za to - opisao je McKay. Za njega je znanost, ipak, razlog za optimizam.

- Znanost može riješiti sve naše probleme s klimom, sva rješenja su u našim rukama. Ono što me plaši je način na koji naša civilizacija reagira prema znanosti u sadašnjem trenutku. Zato nisam optimist u bliskoj budućnosti. Ali jesam u nekoj budućnosti - zaključio je.