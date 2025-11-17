Obavijesti

IZBOR PJESME ZA EUROSONG

Dora 2026. neće biti u Opatiji nego na Prisavlju: Evo i zašto

ILUSTRACIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

HRT je objavio u ponedjeljak da se Dora iduće godine neće održati u Opatiji, već u Zagrebu. Natječaj za izbor za pjesmu Eurosonga otvorili su u rujnu, a traje do 23. studenog

HRT je objavio u ponedjeljak na svojim društvenim mrežama kako će se ovogodišnji izbor hrvatske pjesme za Eurosong - Dora 2026., održati u HRT-ovom studiju na zagrebačkom Prisavlju. 

- Ovu odluku Hrvatska radiotelevizija donijela je s ciljem unaprjeđenja produkcijskih i organizacijskih uvjeta te daljnjeg razvoja projekta - naveli su u objavi. 

Dodaju i kako su u obzir uzeli i 'iznimno intenzivan raspored' HRT-a u slavljeničkoj 2026. godini. Naime, iduće godine HRT obilježava 100. obljetnicu radija i 70. obljetnicu televizije, a u rasporedu će se još naći i velika događanja poput Zimskih olimpijskih igara te Svjetskog nogometnog prvenstva, naveli su. 

- Hrvatska radiotelevizija zahvaljuje Gradu Opatiji na dugogodišnjem gostoprimstvu i uspješnoj suradnji te potvrđuje nastavak partnerskih odnosa. Obje se strane raduju budućim zajedničkim projektima usmjerenima jačanju kulturne i glazbene ponude - istaknuli su u objavi. 

Još kratko traje rok za prijavu na Doru 

Prijave za Doru 2026. krenule su 22. rujna i traju još kratko - do 23. studenog ove godine.

Stručni ocjenjivački sud će na temelju natječaja odabrati 24 pjesme i četiri rezerve. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja. 

