Dora 2026. neće biti u Opatiji nego na Prisavlju: Evo i zašto

HRT je objavio u ponedjeljak na svojim društvenim mrežama kako će se ovogodišnji izbor hrvatske pjesme za Eurosong - Dora 2026., održati u HRT-ovom studiju na zagrebačkom Prisavlju.

- Ovu odluku Hrvatska radiotelevizija donijela je s ciljem unaprjeđenja produkcijskih i organizacijskih uvjeta te daljnjeg razvoja projekta - naveli su u objavi.

Dodaju i kako su u obzir uzeli i 'iznimno intenzivan raspored' HRT-a u slavljeničkoj 2026. godini. Naime, iduće godine HRT obilježava 100. obljetnicu radija i 70. obljetnicu televizije, a u rasporedu će se još naći i velika događanja poput Zimskih olimpijskih igara te Svjetskog nogometnog prvenstva, naveli su.

- Hrvatska radiotelevizija zahvaljuje Gradu Opatiji na dugogodišnjem gostoprimstvu i uspješnoj suradnji te potvrđuje nastavak partnerskih odnosa. Obje se strane raduju budućim zajedničkim projektima usmjerenima jačanju kulturne i glazbene ponude - istaknuli su u objavi.

Još kratko traje rok za prijavu na Doru

Prijave za Doru 2026. krenule su 22. rujna i traju još kratko - do 23. studenog ove godine.

Stručni ocjenjivački sud će na temelju natječaja odabrati 24 pjesme i četiri rezerve. Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.