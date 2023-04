Doris Pinčić pokazala je poveći trbuh: Sa suprugom je uživala u kazalištu Komedija na koncertu

Doris Pinčić (34) i njen suprug Davor Guberović (46) viđeni su u srijedu u prepunom zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija gdje je Robert Čolina uz pratnju orkestra Josipa Cvitanovića održao koncert evergreena.

''Hrvatski Michael Bublé'', kako su ga mnogi prozvali zbog jedinstvenog stila i ljubavi prema evergreenima i swingu, koncert je otvorio pjesmom 'Buona Sera Signorina', a zatim krenuo nizati bezvremenske hitove 'Samo jednom se ljubi', 'Fly Me To the Moon', 'Sway', 'Besame Mucho', 'Predaj se srce', 'Nije htjela'…

Bračni par s osmijehom je pozirao fotografima, držeći se za ruke.

Njih dvoje vesele se i prinovi, a za trudnoću se saznalo u veljači ove godine.

- Točno je da sam trudna. Naša cijela uža i šira obitelj, veliki i mali, svi se radujemo što nam na svijet stiže još jedno malo biće - potvrdila je tada voditeljica i glumica Gloriji.

Doris se za Davora udala u studenom prošle godine. Osim njih dvoje od poznatih lica na koncertu su bili i Miro i Sara Ungar, Ivica Zanetti i Dino Petrić (29)

