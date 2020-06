Doris se udaje, a Boris previše voli žene, no postat će milijunaš

<p>Ljubavni odnos i veza <strong>Doris Pinčić Rogoznice</strong> (31) s <strong>Borisom Rogoznicom</strong> (30) još na početku bili su osuđeni na propast, rekao nam je crveni mag <strong>Boris Dominiković</strong> nakon što je analizirao datume rođenja gore navedenih aktera priče. Odmah nam je rekao kako se iz brojeva može vidjeti kako odnos među supružnicima nije bio skladan.</p><p>- Doris naporno radi i preopterećena je poslom. Njezin način funkcioniranja je život pod stresom, a Boris je čista suprotnost. No, imali su jaku, fizičku kemiju - priča nam mag, koji nam je u prošlom intervjuu rekao kako više nije crveni mag već najpoznatiji silikonski mag.</p><p>No vratimo se na Doris i Boris. Nakon što je otvorio svoje karte, Dominiković je vidio i kako je s vremenom njihov odnos zahladio.</p><p>- Doris je jako otvorena žena, a Boris joj je u početku bio velika podrška, ali joj je nedavno okrenuo leđa - priča nam Boris i nastavlja:</p><p>- Ona je žena koja ima sreću u životu i Bog joj je dao visoku poziciju. Rođena je kao obična djevojka koja se zahvaljujući trudu i radu našla na vrhu. Doris izbjegava sukobe, ali i većina troškova pala je na njezina leđa - rekao je silikonski mag.</p><p>Pitali smo ga i što naša voditeljica i glumica može očekivati u budućnosti i koliko će joj vremena trebati da se oporavi od prekida dugogodišnjeg braka.</p><p>- Bez obzira na rastavu, ovo je Pinčićkina godina. Ona gazi naprijed. Već ima nekoliko ozbiljnih kandidata s kojima može stupiti u vezu, ali vidim da će ponovno pred oltar stati 2023. To je muškarac koji je već u njezinom životu. Ona ga poznaje - priča.</p><p>U jednom trenutku Boris je zastao, vidio je nešto što nije očekivao.</p><p>- Ona se ne predaje. I dalje pokušava spasiti brak s Borisom. Nažalost, neće uspjeti - rekao nam je mag.</p><p>Na red je došao i Rogoznica, kojem karte nisu toliko naklonjene, a godina, kaže vještac, neće biti lagana.</p><p>- U njihovom odnosu nedostajalo je komunikacije. Doris je zbog posla zapostavljala supruga pa je utjehu morao pronaći u društvu. Boris je privlačan i magnetičan. Cijeli život će juriti zgodne i mlade djevojke, ali neće imati sreće u ljubavi - kaže.</p><p>Iduće četiri godine, nastavlja mag, bit će teške za glazbenika. Ne samo da neće imati sreće u ljubavi već će napustiti Hrvatsku kako bi se probio na strano tržište.</p><p>- On je hedonist i materijalist, ali trebam naglasiti i da je osoba bez discipline. Smetala mu je suprugina popularnost jer želi biti vječni pionir - priča mag.</p><p>Bez obzira na to što, kaže, nikada neće imati sreće u ljubavi, Boris će stupiti u još dva braka.</p><p>- Niti jedan neće dobro završiti. On previše voli žene - dodaje.</p><p>I onda, kao grom iz vedra neba, Dominiković je vidio kako će Boris postati milijunaš. Nažalost, ne zna hoće li bogatstvo steći tako što će se probiti na svjetsku glazbenu scenu ili će pronaći drugi izvor zarade. Kako god, Borisu se ipak ne piše tako crno. Ako je vjerovati njegovom imenjaku, naravno.</p>