Drake je tužio izdavačku kuću UMG zbog Lamarova nastupa na Super Bowlu: 'Širio je laži...'

Kanadski glazbenik Drake podnio je tužbu protiv izdavačke kuće Universal Music Group (UMG), koja zastupa Kendricka Lamara, tvrdeći kako je Lamar izvedbama svoje pjesme 'Not Like Us' tijekom svojih nastupa na Super Bowlu te na dodjeli Grammyja naveo veliki broj ljudi da povjeruju kako je Drake pedofil.

Drake se odlučio na tužbu jer smatra da je Lamar izvedbama na Super Bowlu te na dodjeli Grammyja svoj novi hit predstavio milijunima novih slušatelja. Također, Drake u svojoj tužbi navodi kako je Lamar tijekom svog nastupa u poluvremenu Super Bowla, kojega je u SAD-u gledalo 133.5 milijuna ljudi, izbjegao izreći riječ pedofil jer 'gotovo svi razumiju' kako se radi o kleveti.

- Ovo je bio prvi, a nadamo se i posljednji Super Bowl halftime show koji je bio orkestriran na način da se izvrši atentat na karakter drugog umjetnika - stoji u tužbi.

Iz UMG-a su na ovu tužbu reagirali priopćenjem u kojem tvrde kako se radi o neutemeljenim optužbama na kreativni izraz.

- Drake, nesumnjivo jedan od najuspješnijih umjetnika na svijetu s kojim smo imali uspješnu 16-godišnju suradnju, je očito doveden u zabludu od svojih pravnih zastupnika kako bi poduzimao apsurdne pravne korake jednog za drugim - objavio je UMG.

Početkom ove godine Drake je već podnio tužbu protiv UMG-a tražeći zasad nepoznati iznos odštete, navodeći kako UMG želi od njega napraviti izopćenika tako što promovira Lamara. Inače, pjesma 'Not Like Us' objavljena je u svibnju prošle godine kao odgovor na Drakeovu 'Family Matters' u kojoj ovaj optužuje Lamara za fizičko nasilje te nevjeru.