Ivana Knoll nije oduševljena s nastupom Kendricka Lamara: 'Poznat je samo zbog Drakea'

DJ-ica i najpoznatija navijačica 'vatrenih', Ivana Knoll, nije oduševljena nastupom Kendricka Lamara na ovogodišnjem poluvremenu Super Bowla. Knoll je objavila isječak nastupa na svom Instagramu i otkrila da nije veliki fan poznatog repera.

- Tko je ovaj niski tip? Najgori nastup na Super Bowlu koji sam ikada vidjela. Postao je poznat samo zbog pjevanja o najvećem - napisala je Knoll i označila Drakea na fotografiji. Uz to, u pozadini je stavila pjesmu 'IDGAF' koju izvode Drake i Yeat.

Podsjetimo, na samom početku spektakla pojavio se legendarni glumac Samuel L. Jackson odjeven u kostim Uncle Sama, čime je najavio Lamarov nastup. Kasnije, na pozornici mu se pridružila SZA, s kojom je otpjevao pjesme 'Luther' i 'All the Stars'.

Nije prošlo dugo, sasvim neočekivano, pojavila se i Serena Williams koja je zaplesala u znak podrške Comptonu, gradu iz kojeg su i ona i Lamar potekli.

'Mislim da je ovo najgora emisija na poluvremenu koju sam vidio', 'Mislio sam da je The Weekend loš, ali Kendrick Lamar je preuzeo to mjesto! Najgore poluvrijeme ikad!', 'Do sada je najbolji dio poluvremena bio Samuel L. Jackson', požalili su se neki.

- Nije uspio izvući najbolje iz cijelog nastupa - napisao je jedan korisnik društvene mreže X.

No, u komentarima ispod snimke nastupa na YouTubeu, drugačija je priča.

'Nije lagao kad je rekao da svako jutro trči 10 kilometara. Nevjerojatna kontrola daha', 'Respekt za koreografiju', 'Ne pratim rap glazbu, ali u meni je stekao novog obožavatelja', 'Opravdao je svoju Pulitzerovu nagradu', pisali su korisnici.