Drama u kontroverznom reality showu 'Zadruga' se nastavlja, a u središtu skandala ponovno su se našli Hrvati, bivši ljubavnici Paula Hublin (21) i Fran Pujas (22).

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Hrvati ne prestaju iznositi 'prljavi veš' pred milijunima gledatelja. Nakon što je manekenka priznala kako ju je Fran fizički zlostavljao, Hublin je u posljednjoj emisiji otkrila i kako je Fran obavljao kriminalne radnje koristeći njezin mobilni telefon. Pauline ucjene ponovno su dovele Pujasa do ludila.

- Ne možemo imati normalnu komunikaciju jer moja bivša djevojka neke stvari radi namjerno samo kako bi me povrijedila. Zbog nje sam snjegovića napucao nogom. Dovodi me do ludila - vikao je Fran pa dodao:

- Nitko mi nikada nije nanio toliko bola. Nekada mi nedostaje, ali sam otupio na emocije. Diže mi živce i dođe mi da nju udarim nogom, a ne snjegovića. Ucjenjivala me je stalno i pričala kako će svima otkriti koje sam kriminalne radnje obavljao koristeći njezin telefon. Ona me samo želi uništiti - rekao je Fran i priznao da je sumnjive ljude zvao s Paulinog telefona jer je njegov uređaj svaki tjedan bio na dnu Save.

Hrvat je još na početku realityja ukućanima priznao da je imao problema s drogom.

- Oprosti majko, ja se toga ne sramim, imao sam period od godinu i pol dana života, kada nisam bio baš pravi ovisnik, ali sam volio vući kokain. To mi je u životu donijelo jedino probleme i dugove. Počeo sam psihički pucati i paranoje doživljavati. Stvarno nije bilo ugodno. Želim mladima naglasiti: 'Bježite od tog!'. To je sve lijepo i divno u početku, ali taj početak jako brzo završi - ispričao je.

Bez obzira na sve, za sebe je imao riječi hvale.

- Mislim da sam specifičan dečko, ne samo zbog tetovaža nego sam jako pozitivan. Ja sam pristojan i odgojen dečko, a to što sam radio neke probleme, to sam više radio iz neke svoje znatiželje - zaključio je Fran.