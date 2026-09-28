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NA KOSOVU

Dua Lipa na albanskoj svadbi plesala s čašom na glavi, ali ju je tata ipak uspio nadmašiti...

Piše Magdalena Mucić,
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Dua Lipa na albanskoj svadbi plesala s čašom na glavi, ali ju je tata ipak uspio nadmašiti...
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Foto: Instagram/Dua Lipa
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Dua Lipa (31) za vikend je bila gošća na vjenčanju svog rođaka na Kosovu gdje je s ocem, Dukagjinom Lipom, zaplesala s čašama na glavi uz tradicionalnu albansku glazbu.

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Dua Lipa (31) za vikend je bila gošća na vjenčanju svog rođaka na Kosovu gdje je s ocem, Dukagjinom Lipom, zaplesala s čašama na glavi uz tradicionalnu albansku glazbu.

Pjevačica je pokazala savršenu sposobnost balansiranja čaše u kojoj se nalazilo piće, no ipak ju je nadmašio otac koji se s čašom na glavi uspio spustiti do poda. Na kraju su se naklonili jedno drugome, a okupljena obitelj i prijatelji su im zapljeskali. Fanovi su pjevačicu u komentarima nazvali 'albanskom kraljicom', dok se tata Dukagjin našalio da on još uvijek pleše. 

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Dua Lipa na vjenčanju je nosila elegantnu crnu haljinu, golih leđa te je pozirala s članovima obitelji, među kojima su bili njezina sestra Rina, brat Gjin i majka Anesa. Svom rođaku Andu Gjakovi i njegovoj supruzi Rozafi Kelmendi čestitala je na vjenčanju u opisu objave na Instagramu.

Foto: Instagram

- Moj rođak oženio je ženu svojih snova i imali smo veliko albansko vjenčanje!!! Naša obitelj se širi!!!!!, napisala je pjevačica. 
Dua Lipa je i ranije na Instagramu pokazivala svoj plesački talent s čašom te rado isticala svoje albanske korijene, piše časopis People.

Pjevačica je rođena u Londonu, a kao djevojčica se s roditeljima vratila na Kosovo. Kad je imala samo 15 godina, sama se preselila natrag u London kako bi nastavila školovanje i pokušala izgraditi glazbenu karijeru. Prije četiri godine dobila je albansko državljanstvo, a prošle godine i kosovsko. 

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