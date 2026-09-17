Dua Lipa tužila Samsung za 15 milijuna dolara, a oni sada traže odbacivanje njene tužbe

Pravnici koji zastupaju Samsung zatražili su od suda da odbaci tužbu pjevačice Due Lipe vrijednu 15 milijuna dolara koju je ona podnijela radi neovlaštenog korištenja njezine fotografije na kutiji televizora. U podnesku predanom 10. rujna, a u koji je imao uvid Rolling Stone, tvrtka tvrdi da pjevačica nema osnovu za tužbu jer 'ništa ne sugerira da tužiteljica podržava ili promovira te televizore'.

Kako piše Rolling Stone, Samsungovi odvjetnici tvrde da sporne fotografije samo prikazuju sadržaj dostupan na televizorima.

- Slike samo prikazuju sučelje na zaslonu televizora, ilustriraju aplikacije i... primjer su sadržaja dostupnog na televizoru - tvrde.

Fotografija pjevačice pojavljuju se na kutijama televizora sa Samsung TV Plusom, gdje se koristi za promociju kanala Xite Hits. Na ambalaži se uz nju pojavljuju i logotipi MLB-a, Fox Sportsa te kriminalističke serije 'The First 48'.

Samsung je ranije tvrdio kako je od partnera koji mu je i dostavio sadržaj dobio 'izričito jamstvo' kojim je korištenje fotografije osigurano i dopušteno.

- Fotografija gospođe Lipe korištena je 2025. godine kako bi prikazala sadržaj naših vanjskih partnera dostupan na Samsung televizorima, a izvorno ju je dostavio partner za sadržaj za našu besplatnu streaming uslugu Samsung TV Plus. Fotografija je korištena tek nakon što smo dobili izričito jamstvo partnera da je dopuštenje osigurano, uključujući i za maloprodajne kutije. S obzirom na to jamstvo, odbacujemo sve tvrdnje o namjernoj zlouporabi - navela je tvrtka Samsung prilikom odgovora na prvu tužbu.

Foto: Profimedia

Pravni tim Due Lipe podnio je tužbu protiv Samsung Electronicsa u svibnju sudu u Kaliforniji, nakon što je, prema tvrdnjama njezinih odvjetnika, tvrtka ignorirala više zahtjeva o prestanku korištenja fotografije.

- Gospođa Lipa pokreće ovaj postupak protiv Samsunga zbog povrede autorskih prava, povrede žiga i kršenja njezina prava na kontrolu komercijalnog korištenja vlastitog lika i identiteta, kako bi dobila odštetu zbog masovnog, kontinuiranog i neovlaštenog komercijalnog iskorištavanja njezine vrijedne fotografije i lika na kartonskim kutijama televizora - naveo je pravni tim Dua Lipe u tužbi.

Foto: Instagram/Dua Lipa/kolaž

Također su naveli da je Samsung, 'prepoznajući poznatost i ugled gospođe Lipe, bez odobrenja ili licence upotrijebio fotografiju Due Lipe zaštićenu autorskim pravom ('DL fotografiju') te je istaknuo na prednjoj strani kartonskih kutija Samsungovih televizora namijenjenih maloprodaji'. Samsung sada traži da sud tužbu odbaci u cijelosti.