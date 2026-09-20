Ed Sheeran progovorio o Gazi: 'Stanje tamo je katastrofalno'

Situacija u Gazi je katastrofalna, nesrazmjerna i to se ne može opravdati, rekao je u subotu navečer u Philadelphiji glazbenik Ed Sheeran na svom prvom koncertu otkako je reper Macklemore izbačen s njegove turneje zbog propalestinskih izjava.

Macklemore je na Sheeranovoj turneji nastupao kao predizvođač, ali je nakon propalestinskih izjava izbačen s ostalih nastupa pod pritiskom vlasnika stadiona na kojima britanska pop zvijezda nastupa.

Sheeran je u svojoj prvoj reakciji pokušao ostati neutralan, ali je u subotu u Philadelphiji priznao da je pogriješio.

„Iako je napad Hamasa 7. listopada bio užasan, ono što se događa u Gazi je katastrofalno i nerazmjerno, to se ne može opravdati”, izjavio je pjevač na otvaranju svog nastupa na stadionu Lincoln Financial Field.

„Morao sam donijeti teške odluke, radim pogreške i uistinu mi je, uistinu žao”, dodao je, praćen ovacijama publike.

Autor hitova "Shape of You", "Perfect" i "Thinking Out Loud" bio je optužen da nije stao u obranu svog prijatelja Macklemorea i, prije svega, da mu je nedostajalo hrabrosti da osudi stanje u Pojasu Gaze. Jednog od najslušanijih pjevača svoje generacije napustili su potom i drugi umjetnici koji sudjeluju na njegovoj turneji. Među njima je i pjevač Finneas, brat zvijezde Billie Eilish.

Sheeran je u subotu rekao da je pokušavao izbjeći ulogu "bilo kakvog političkog komentatora", ali da više nije mogao skrivati svoje osjećaje. Dodao je da vodi razgovore o pružanju pomoći "žrtvama ovih strašnih vremena, te da sluša i uči jer ne zna dovoljno."

Sheeranov nastup na stadionu Lincoln Financial Field bio je njegov prvi koncert otkako je reper Macklemore objavio da je uklonjen s popisa predizvođača na turneji. Ostali predizvođači na turneji nakon toga su dali otkaz u znak solidarnosti s Macklemoreom.

Sheeran je u Philadelphiji nastupio sam.

Ova kontroverza nije bila važna ljudima koji su u subotu, prije nego što je Sheeran izašao na pozornicu, razgovarali s novinarima Reutersa.

Joy VanRuler, 55-godišnja učiteljica iz Pottstowna u Pennsylvaniji, rekla je da podržava oba umjetnika.

„To ne treba biti politička stvar”, rekla je VanRuler u intervjuu ispred stadiona u Philadelphiji. „Riječ je o glazbi, mi podržavamo obojicu i sve je u redu.”

Deseci prosvjednika okupili su se na stanici metroa u blizini mjesta održavanja Sheeranova koncerta. Neki su mahali palestinskim zastavama i skandirali „Sloboda Palestini”.

Foto: Eduardo Munoz

Macklemore je ovog tjedna na Instagramu objavio da je vlasnik New England Patriotsa, Robert Kraft, poručio Sheeranu da reperu neće biti dopušten nastup na stadionu Gillette u Foxboroughu, gdje Sheeran ima koncerte 25. i 26. rujna, a potom su se zabrani pridružili drugi vlasnici.

Macklemore je uzviknuo „Sloboda Palestini” tijekom koncerta 4. rujna na stadionu MetLife u East Rutherfordu u New Jerseyju.

„Ako su me te riječi stajale pozornice, dok su istovremeno skrenule razgovor natrag na Palestinu, onda je ovo najuspješnija turneja na kojoj sam ikada bio”, napisao je Macklemore ovog tjedna.

REUTERS | Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Sukob u Gazi nametnuo se kao tema rasprava posvuda – od Oscara i Emmyja do filmskih festivala u Cannesu i Berlinu.

Tim više što, unatoč prekidu vatre koji je stupio na snagu u listopadu 2025. godine, Izrael nastavlja svoje operacije u Gazi. Od tada su one odnijele najmanje 1.300 života, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi (pod upravom Hamasa), čije brojke UN smatra pouzdanima.