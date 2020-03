'Elin je bila uplašena, ali bebe su pri evakuaciji bile uz nju...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Elin Kostelić u Zagrebu rodila blizanke

U petak poslijepodne, Elin Kostelić, supruga bivšeg skijaša Ivice Kostelića (39) rodila je blizanke u Petrovoj bolnici u Zagrebu.

- Sve je bilo u redu, porođaj je bio prirodan, bez carskog reza. No zbog trenutačnog stanja nisam mogao prisustvovati porođaju niti ih posjetiti u bolnici. To je bilo drukčije nego inače, ali tako je kako je - rekao je Kostelić za Story. U trenutku kada je Zagreb 'pogodio' potres, Elin je s blizankama bila u bolnici koja se trebala evakuirati.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Supruga je dobro. Bila je malo uplašena, ali to je normalno. Imala je sreću što su u tom trenutku kada je počela evakuacija bebe bile uz nju. Sigurno su se druge majke još više uplašile ako s njima nisu bila njihova djeca - dodao je poznati sportaš za Story.

Foto: Instagram

Elin je nedavno rekla kako su presretni jer im na svijet dolaze dvije curice, a bitno im je samo da je sve u redu. Ivica je ranije za InMagazin priznao kako je jako popustljiv te da ga sinovi vrte oko malog prsta. U očinstvu iznimno uživa.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje - rekao je Ivica jednom prilikom.

