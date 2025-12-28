Obavijesti

'SEDMI DAN HEDONIZMA'

Ella pokazala kako puni baterije nakon turbulentne godine

Ella pokazala kako puni baterije nakon turbulentne godine
Foto: Instagram

Ovaj 'hedonizam', kako ga je sama nazvala, dolazi nakon turbulentnog razdoblja u njezinu privatnom životu. Proteklu godinu obilježio je dugotrajan i medijski praćen razvod od Charlesa Pearcea

Ella Dvornik kraj godine odlučila je posvetiti isključivo sebi i uživanju. Nakon što je nedavno proslavila svoj 35. rođendan u Parizu, čini se da se njezin odmor u francuskoj prijestolnici nastavio.

- Sedmi dan heodnizma - poručila je na Instagramu uz niz fotografija kojima je pratiteljima dala uvid u svoje bezbrižne dane.

Njezini su je pratitelji odmah obasuli pozitivnim komentarima: 'Uživanje', 'Šta reć, lipa' i 'Guštaaaaj'. Ovaj 'hedonizam', kako ga je sama nazvala, dolazi nakon turbulentnog razdoblja u njezinu privatnom životu. Proteklu godinu obilježio je dugotrajan i medijski praćen razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri.

Proces je, kako je ranije priznala, bio iscrpljujuć, a dodatnu složenost unijela je i neuobičajena situacija vezana uz zajednički život u kući u Istri. Zbog podijeljenog skrbništva, Ella i bivši suprug borave u istoj nekretnini tijekom tjedana kad su s djecom.

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad), ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u novom Zagrebu - odgovorila je ranije jednom od pratitelja na Instagramu.

Foto: Instagram

Jedan od pratitelja pitao ju je kako uopće uspijeva izdržati bez djevojčica.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - napisala je Dvornik.

Unatoč privatnim izazovima, Ella je tijekom godine pronašla novu ljubavnu sreću s misterioznim muškarcem kojeg od milja zove 'Meštar'.

Foto: Instagram

