Ella pokazala što joj je 'Meštar' poklonio: 'Zamislite koliko ću biti iritantna u nekom kafiću!'

Influencerica Ella Dvornik pohvalila se na društvenim mrežama poklonom kojeg je dobila od svojeg partnera čiji identitet drži u tajnosti, no zove ga 'Meštar'. Uz brojne fotografije s putovanja u Italiju, Ella je izdvojila jednu koja joj je posebno značila.

- Dobila sam prvo pero za pisanje od Meštra! Presretna! Osjećam se kao Harry Potter kad je dobio čarobni štapić! Zamislite samo koliko ću iritantna biti u nekom kafiću kad izvadim pero i tintu - napisala je, između ostalog, u opisu.

Foto: instagram

Poželjela je svojim pratiteljima i dobro jutro te im zaželjela da uživaju u vikendu. Ujedno je i otkila da baš jako 'želi fićeka'. 'Ali pomirila bih se i s ovim ferrarijem trule višnje', dodala je, uz fotografiju.

U posljednje vrijeme Dvornik pokazuje kako zaista uživa iz dana u dan sa svojim novim dečkom. Nedavno je otkrila pratiteljima da mu je rekla kako dugo nije jela kebab. 'Meštar to nije htio ni čuti - te ju je odveo da se najede', napisala je Ella.

Osim što joj cvjeta u ljubavi, nedavno je Ella iznenadila i novim poslovnim potezom, a kojeg je otkrio njezin šef, Mario Mandarić. Ovaj poznati chef je otkrio Nevenu Ciganoviću u podcastu kako se Ella zaposlila kod njega. 'Odlična je ona radnica', rekao je.