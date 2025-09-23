Obavijesti

HUMOR I MELANKONIJA

Elvis Sršen i Saša Antić oživjeli otočki blues u singlu 'Izili Miši'

Foto: PROMO

Nova pjesma donosi iskrenu, duhovitu i toplo ironičnu priču o životu na otoku izvan turisitčkog sjaja, pretočenu u spoj bluesa i urbane poezije.

Iz kreativne radionice funk glazbenika Elvisa Sršena dolazi novi jesenski singl 'Izili Miši'. Pjesma interpretira atmosferu  života na otoku izvan turističkog sjaja, pri čemu summirisi pancete, pomidora, kapule i vina osim dijela osjetnog dekora i dio svakodnevice koja
oblikuje stihove i ritam. Elvis Sršen i Saša Antić iz TBF-a udružili su snage kako bi otočku svakodnevicu pretočili u glazbeni okvir kojega obilježava blues.

Foto: PROMO

Ideja je nastala spontano, usred pauze između dvije svirke, dok su Elvis i njegov suradnik Dado Rakić čekajući trajekt u šali bacali rime. Neke od tih rima Elvis je zapisao, a kasnije kopajući po starim bilješkama naišao na te fragmente - mješavinu ironije i topline, nešto drugačije od njegove dotadašnje prakse.

Sa Sašom Antićem pjesma je dobila dodatni sloj jer upravo Saša svojim rap rimama i vokalnim nijansama balansira između splitskog betona i otočkog kamena.Ovaj spoj  bluesosjećaja i urbane poezije revitalizira priču o životu na otoku, ali iz ne iz idealističke perspektive nego kroz humor, smijeh i melankoliju koja se javlja kad vrijeme zahladi, a dani postanu kraći. 

Spot je sniman u Trogiru i Kaštelima, mjestima koja kroz kamen, more i uske ulice dočaravaju otočki ambijent. Vizualna priča putuje od pustih riva u zalasku sunca do kamenih uličica ispunjenih tišinom poslije sezone. Prate ih lokalni motivi dokolice: atmosfera s vinskom čašom i domaćom hranom. Svatko uključen u proces osjećao se dijelom jedne priče koja nije forsirana, nego uprošćena, ali snažno stvarna. Kraj pjesme donosi nježnu zezanciju i glasnu poruku legendarnog Ričarda, koji odražava bliskost i nostalgiju prema onome što je glazba nekada značila - priču, zajedništvo, život.

Foto: PROMO

