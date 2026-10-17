Pjevačica je putem Instagram storyja podijelila kako se provodi po Parizu s Emilom Tedeschijem mlađim
Emil vilicom hranio Maju Šuput u centru Pariza, a kasnije su otišli na koncert Celine Dion
Maja Šuput i njen odabranik, Emil Tedeschi mlađi, otišli su na romantično putovanje u Pariz, a pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografije iz francuske prijestolnice.
Maja i Emil uživali su na ručku u centru Pariza uz šampanjac, a pjevačica se našalila kako je Emil preživio let avionom, a ranije rekla kako se on užasava leta avionom. Kasnije, kada je došla hrana, Maja je objavila video na kojem ju Emil romantično hrani vilicom.
Nakon ručka, zaljubljeni par uputio se na koncert svjetske dive, Celine Dion, koja u Parizu ima dogovoreno na desetke koncerata pariškoj La Défense Arena dvorani kapaciteta 40.000 mjesta.
Sudeći po fotografijama, Maja i Emil u Parizu baš uživaju jer su, osim na ručku, i na koncertu nazdravljali šampanjcem u službenim čašama turneje od Celine Dion.
Podsjetimo, rujnu su on i Maja otputovali u London, gdje je pjevačica proslavila 47. rođendan. Tad ih je na zagrebačkom aerodromu snimio čitatelj 24sata, koji nam je ispričao kako su se grlili, držali za ruke i ljubili.
O njihovoj vezi tad se još samo nagađalo, no Maja je nedavno na rođendanskom slavlju u Beogradu sve razjasnila. Pred kamerama je strastveno poljubila 17 godina mlađeg Emila, a snimku je podijelila na Instagramu.
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