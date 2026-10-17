Emil vilicom hranio Maju Šuput u centru Pariza, a kasnije su otišli na koncert Celine Dion

Maja Šuput i njen odabranik, Emil Tedeschi mlađi, otišli su na romantično putovanje u Pariz, a pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografije iz francuske prijestolnice.

Foto: screenshoot/Instagram

Maja i Emil uživali su na ručku u centru Pariza uz šampanjac, a pjevačica se našalila kako je Emil preživio let avionom, a ranije rekla kako se on užasava leta avionom. Kasnije, kada je došla hrana, Maja je objavila video na kojem ju Emil romantično hrani vilicom.

Foto: screenshoot/Instagram

Foto: screenshoot/Instagram

Nakon ručka, zaljubljeni par uputio se na koncert svjetske dive, Celine Dion, koja u Parizu ima dogovoreno na desetke koncerata pariškoj La Défense Arena dvorani kapaciteta 40.000 mjesta.

Foto: screenshoot/Instagram

Sudeći po fotografijama, Maja i Emil u Parizu baš uživaju jer su, osim na ručku, i na koncertu nazdravljali šampanjcem u službenim čašama turneje od Celine Dion.

Foto: screenshoot/Instagram

Podsjetimo, rujnu su on i Maja otputovali u London, gdje je pjevačica proslavila 47. rođendan. Tad ih je na zagrebačkom aerodromu snimio čitatelj 24sata, koji nam je ispričao kako su se grlili, držali za ruke i ljubili.

Foto: Čitatelj 24sata

O njihovoj vezi tad se još samo nagađalo, no Maja je nedavno na rođendanskom slavlju u Beogradu sve razjasnila. Pred kamerama je strastveno poljubila 17 godina mlađeg Emila, a snimku je podijelila na Instagramu.