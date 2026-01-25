Emmy slavi 77. rođendan: Za jedan kipić treba im pet sati, na prvoj dodjeli bilo 6 kategorija

Nagrade Emmy dodjeljuju se za umjetničke i tehničke zasluge u televizijskoj industriji još od 1949. godine. Prva dodjela Emmyja održala se 25. siječnja 1949. godine u Hollywood Athletic Clubu u Los Angelesu. Nagrađena je bila samo lokalna produkcija, a dodijeljeno je ukupno šest nagrada. Ulaznica za svečanu ceremoniju koštala je tek pet dolara. Prva nagrada Emmy ikada dodijeljena bila je ona za izvanrednu osobnost i otišla je u ruke Shirley Dinstale za dječju emisiju "Judy Splinters".

Nagrade Emmy mijenjale su se gotovo svake godine, a danas se smatraju jednom od četiri glavne nagrade u zabavnoj industriji uz Grammy, Oscar i Tony. Ime nagrade potječe od riječi "immy", neformalnom izrazu za ranu televizijsku kameru. Kipić nagrade Emmy izgleda kao žena s krilima koja drži atom, a to je postao simbol televizijske akademije za proslavu umjetnosti na televiziji. Kipić je izradio inženjer Louis McManus, a model mu je bila supruga. Osnivač nagrade Syd Cassyd odbio je čak 47 prijedloga kipića prije nego što je prihvatio McManusov dizajn. Tvrtka koja izrađuje statue istaknula je kako im treba do pet sati za samo jedan kipić, koji je izrađen između ostalog od bakra, srebra i zlata.

Kroz godine, pokrenuto je nekoliko podvrsta nagrada Emmy, među kojima su dnevni Emmy, sportski Emmy, regionalni te međunarodni Emmy. Nagrada se širila kako je napredovala televizijska industrija, a središnja dodjela i svečana ceremonija svake godine se održava u rujnu. Ove godine na rasporedu je 78. dodjela po redu.

Prema pisanju CNN-a, rekord u broju osvojenih Emmyja drže Cloris Leachman i Julia Louis-Dreyfus, s čak osam kipića. Show "Saturday Night Live" drži rekord s najviše osvojenih statua, njih čak 70, u kategorijama koje se protežu od režije do scenarija. Jackie Kennedy je za dokumentarac sniman u Bijeloj kući 1962. godine dobila Emmy, što ju čini prvom i jednom prvom damom u povijesti SAD-a koja je dobila ovu nagradu.

Dolaskom streaming servisa na tržište, nagrada Emmy se još jednom morala prilagoditi svjetskim trendovima. Godine 2017. u povijest Emmyja ušla je serija "Sluškinjina priča" koja je prva odnijela nagradu za najbolju dramu, iako nije emitirana na TV-u već na servisu Hulu. Godinu kasnije Amazonova "The Marvelous Mrs. Maisel" prva je streaming serija koja je dobila Emmyja u kategoriji najbolje komedije.

Izrada kipića nagrade Emmy košta oko 400 dolara po komadu, a organizatori nude većim ekipama koje osvoje nagradu da sami plate jednako toliko ako žele dobiti kipić. Među zanimljivostima ove nagrade su i kratki govori prilikom primanja nagrade. Rekorderka za najkraći govor bila je glumica Merritt Wever.

- Hvala vam puno, hvala. Moram ići, doviđenja - rekla je na pozornici 2013. godine. Nije uvijek sve išlo kao po loju što se same dodjele tiče, a neke su obilježene i krađom. I to nesvakidašnjom. Godine 1985. glumica Betty Thomas osvojila je nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu, ali misteriozni muškarac prije nje je došao do pozornice te je ukrao statuu prije nego što je stigla u njezine ruke. Barry Bremen, inače poznat po sličnim potezima, završio je s uvjetnom kaznom zatvora od šest mjeseci, a trebao je platiti 175 dolara.