Emocije na sve strane: Suzana i Riva pokazale ljubomoru, a Dejan ljubio Mateu: 'Brutalno!'

Prvi spojevi su završili, no farmeri se i dalje ne mogu u potpunosti opustiti. Velika odluka čekala je Roberta koji je morao izbaciti čak dvije svoje dame. Nervozu nije skrivao, no pravila se moraju poštovati – kući idu Azra i Suzana, jer je smatrao da se ne bi snašle na njegovoj farmi.

A čak tri imena morao je izgovoriti najstariji farmer Željko, koji je bio jako zadovoljan svojim prvim susretima s damama. Dok su čekale odluku, i one su poručile da se neće tek tako lako predati jer se za Željka vrijedi boriti. Iako mu nije bilo nimalo lako, odlučio je to napraviti bez puno odugovlačenja. Kući idu Jelica, Jelena i Marica.

Mladom Tomislavu nervoza je splasnula nakon razgovora s njegovim djevojkama, no i dalje je tajnovito mozgao: „Konkurencija je velika, ali moglo bi se reći da već imam favoritkinju.“

Foto: RTL

Kako su u njegovom „timu“ samo tri kandidatkinje, bio je pošteđen izbacivanja.

Večer se nastavila prvim tulumom sezone na kojem plesa, pjesme i veselja nije nedostajalo.

Željko je svoje dame izveo na plesni podij čim je čuo prve zvuke tamburica, a Robert se nije dao nagovoriti na to, što su mu itekako zamjerile pa ga ubrzo napustile.

„Muškarci koji ne plešu i koji su zatvoreni, mislim da nešto skrivaju i boje se nečega“, Riva je poručila.

Sramežljivi Tomislav tijekom večeri se potpuno opustio i prepustio zabavi, što je pozitivno iznenadilo njegove dame.

Dejan je uživao u društvu svoje jedine kandidatkinje Matee od koje se nije odvajao, a pao je i prvi strastveni poljubac sezone. „Nije mi žao, ali vidjet ćemo kasnije“, kazala je, a Dejan je bio oduševljen: „Brutalno se ljubi, mogao bih se s njom ljubiti godinama.“

Josip E. tijekom večeri malo je prošetao kako bi vidio kakve su to dame stigle ostalim farmerima, a oduševila ga je Iris svojom energijom: „Ona je cura kakvu ja tražim!“

Foto: RTL

A jutro nakon bilo je vrijeme za komentiranje. Đurđa je bila razočarana Željkovim ponašanjem: „On ne traži ljubav, malo je i umišljen. Misli da posjeduje puno kvaliteta, da se puno žena 'kači' na njega.“

Dottie je još uvijek jedva čekala bolje upoznati svog Josipa, a Robertove dame i dalje nisu bile zadovoljne njegovom lošom energijom na tulumu. Ipak, odlučio im se barem malo iskupiti isplaniravši zajedničku vožnju biciklima.

„Voljela bih da smo nas dvoje zajedno, bez cura“, Suzana je iskreno priopćila.

„Nisam mu se mogla približiti, Suzana se samo 'trpa', baš ide ispred mene“, Riva je, pak, pokazala dozu ljubomore.

Željko i kandidatkinje pokazali su svoju umjetničku stranu na tečaju slikanja. Glavna prepirka među damama nastala je oko toga tko će bolje naslikati Željkove plave oči, no na kraju je ipak prevagnula zajednička pjesma.

Josip E. oduševio je svoje dame tečajem kuhanja, gdje su izrađivali nekoliko vrsta domaće tjestenine, a svaka je željela pridobiti njegovu pozornost. Glavnu inicijativu preuzela je Jelica, što se farmeru jako svidjelo: „Postoji privlačnost!“

„Svaka žena treba nahraniti muškarca“, smatrala je Slađana, nesigurna kako se farmer osjeća u vezi nje. Njega je, pak, malo nervirala njezina nagla narav.

Foto: RTL

Dottie je malo zažalila što se nije više istaknula, no vjerovala je kako će biti prigode da uskoro skupa zajedno kuhaju.

Tomislav i djevojke okušali su se u bacanju frizbija, a on ih je poželio još malo bolje upoznati, a s Iris je i zaplesao.

„Malo je tu kemije, zasad dovoljno“, otkrio je farmer Aniti, i dalje ne otkrivajući prema kojoj djevojci.

A što još čeka farmere i njihove dame, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.