OSVOJILA SEDAM PRIZNANJA

Emotivna Taylor Swift pokupila glazbene nagrade i zahvalila se zaručniku: 'To je zbog njega!'

Piše 24sata,
Emotivna Taylor Swift pokupila glazbene nagrade i zahvalila se zaručniku: 'To je zbog njega!'
8
Foto: Mario Anzuoni

Pjevačica je kući odnijela neke od najvažnijih nagrada večeri, uključujući onu za Pop album godine za svoj LP "The Life of a Showgirl" iz 2025. godine

Taylor Swift (36) dominirala je na dodjeli glazbenih nagrada iHeartRadio za 2026. godinu, održanoj u četvrtak u Los Angelesu, osvojivši čak sedam priznanja. Večer je obilježila emotivnom posvetom svom zaručniku, s kojim se po prvi put pojavila na jednoj televizijskoj dodjeli nagrada.

Pjevačica je kući odnijela neke od najvažnijih nagrada večeri, uključujući onu za Pop album godine za svoj LP "The Life of a Showgirl" iz 2025. godine. Ona i njezin zaručnik Travis Kelce stigli su zajedno na dodjelu, i to u trenutku kada se sve više šuška o njihovom vjenčanju, ali i medenom mjesecu tijekom kojeg će, navodno, posjetiti i Hrvatsku. 

2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Zahvala zaručniku pred milijunima

Nakon što joj je pjevačica Raye uručila nagradu, Swift se popela na pozornicu i osvrnula na svoj posljednji album, koji, kako je rekla, nosi "energiju osjećaja sreće, snage, samopouzdanja i slobode". Potom je pogled usmjerila prema svom zaručniku, igraču Kansas City Chiefsa, koji ju je ponosno promatrao iz prvog reda.

​- I mislim da se ovaj album vjerojatno također čini vrlo sretnim, samouvjerenim i slobodnim jer se upravo tako ja osjećam svaki dan svog života - poručila je. 

2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

​- Zbog mog zaručnika, koji je večeras ovdje. Zato hvala, hvala na svim dobrim vibracijama - poručila je zvijezda dok je publika eruptirala pljeskom, a kamere su zabilježile osmijeh na njegovom licu.

Večer dominacije i poruka obožavateljima

Kasnije tijekom večeri, olimpijska pobjednica i američka klizačica Alysa Liu uručila je Swift nagradu za Izvođačicu godine. Liu je otkrila da je pjevačica, uz Pop album i Izvođačicu godine, osvojila i nagrade za Album godine, Pop pjesmu godine, Najbolji stil na turneji (Eras Tour), Najbolje stihove i Najbolji glazbeni video za pjesmu "The Fate Of Ophelia". Time je svoj broj iHeartRadio nagrada u karijeri povećala na 34, što je najviše u povijesti.

2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

U svom govoru, Swift se zahvalila obožavateljima, poznatim kao Swifties, što su pjesmu "The Fate Of Ophelia" učinili "najvećim hitom njezine karijere".

​- Toliko volim svoje obožavatelje što su mi omogućili da ovo radim. Volim to što radim. Volim što ste mi dopustili da se time bavim ovoliko dugo i cijenim svaki dan koji mi je dan za to. Hvala vam puno - rekla je. 

Miley Cyrus pričala o seriji 'Hannah Montana' 

Večer je bila ispunjena priznanjima i za druge glazbenike. Miley Cyrus primila je nagradu za inovatoricu, a u svom se govoru prisjetila 20. obljetnice serije "Hannah Montana" koja ju je proslavila.

​- Serija me inspirirala tijekom karijere. Zaljubila sam se u ideju da možete stvoriti personu koja vam daje samopouzdanje i hrabrost da nastupate autentično, i da ponekad lažni 'vi' može otkriti onog pravog - izjavila je Cyrus.

2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Nagradu za ikonu primio je John Mellencamp, a uručila mu ju je njegova kći Teddi Mellencamp, koja je održala emotivan govor o tome kako joj je otac spasio život tijekom njezine borbe s teškom bolešću. Reper Ludacris, koji je ujedno bio i voditelj večeri, nagrađen je Landmark nagradom, dok je Alex Warren osvojio nagradu za novog izvođača godine. Warren je održao dirljiv govor u kojem je zahvalio svojoj supruzi Kouvr Annon te ga posvetio pokojnim roditeljima.

Među ostalim dobitnicima, kako prenosi Daily Mail Online, istaknuli su se Kendrick Lamar s tri nagrade u hip-hop kategorijama te Morgan Wallen kao najbolji country izvođač.

Komentari 0
