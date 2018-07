Era video igara: Preko trideset igara čeka svoju filmsku verziju

Već dugi niz godina postoji jedan poseban podžanr filmova koje svaki put kada se pojave kritika pokopa. Pričamo o žanru filmova po video igrama, koji je tek ove godine prvi put dobio uradak kojeg kritika ne mrzi.

Foto: Activision

No kako god bilo, mrzila ih kritika ili ne, u pitanju su filmovi koji dosta često jako pristojno zarade, a kako se čini, taj trend zarade bit će sve bolji i bolji. Stoga nimalo ne čudi da je preko trideset filmova po igrama trenutačno u razvoju. Premda se o mnogima ne piše, ipak rad na tim projektima ne staje. A neki od njih, iako još uvijek nisu niti glumce ili režisere našli, kamoli financije ili scenarij, ipak neumoljivo idu naprijed.

Tako nam već naredne godine dolaze četiri filma, o kojima smo svojevremeno i pisali. U pitanju su filmovi po igrama 'Call of Duty' te 'Minecraft'. Uz njih bismo 2019. trebali vidjeti i 'Detective Pikachu', kao i 'Sonic the Hedgehog' koji oba imaju i datum dolaska. Tako nam Pikachu u kina dolazi početkom svibnja, dok ćemo Sonica u kinima gledati u studenom iduće godine.

Foto: Twitter/Screenshot

'Minecraft', koji je tako jednostavno opčinio svijet, trebao bi također postati film naredne godine. Scenarist 'Wonder Woman', Jason Fuchs, bacio se na scenarij, a i tvorac igre, Markus 'Notch' Persson, surađuje s kreativnim timom. Za razliku od 'Call of Duty', ovo je film s konkretnim datumom izlaska, kao i sa studijom koji će vjerojatno sve gurati kako bi film uistinu došao tada u kina. U pitanju je Warner Bros., koji trenutačno pokušava u film dovesti i Stevea Carella, čime bi 'Minecraftu' svakako donio nužno potrebnu zvjezdanu moć.

S posljednjim od četiri je situacija malo upitna. Rada se na 'Call of Duty' prihvatio redatelj Stefano Sollima, čiji film 'Sicario 2: Rat bez pravila' uskoro dolazi u kina. Scenarist Kieran Fitzgerald, koji trenutačno radi i na trećem Sherlocku Holmesu bi se trebao prihvatiti scenarija, no osim toga nema nikakvih podataka o filmu. Nije objavljen niti jedan jedini detalj o produkciji, ako produkcije uopće ima. Stoga bismo prije rekli da je 2019. podosta nedostižan termin za taj film.

Foto: Call of Duty

I dok se na tim filmovima aktivno radi, gotovo svi ostali su u nekom vrstu limba ili 'razvojnog pakla'. Tamo su sletjeli i 'Sly Cooper', kojeg se studio odrekao te 'The Last of Us', čiji je scenarist nedavno odustao od svega uz izjavu da ne želi da se išta o toj igri snimi. 'Watch Dogs', odlična igra iz 2013., je još uvijek u Sonyjevim rukama, no napretka nema. A 'Monster Hunter World', na kojeg se bacio redatelj franšize 'Resident Evil', navodno još uvijek dolazi, premda se i o tom projektu Sony ne oglašava.

Tim igrama se pridružuju i brilijantni 'Mass Effect' te 'Dante's Inferno', kao i 'Temple Run' te 'Rabbids'. Na svim igrama iz prethodnih redaka još se radi, što god to točno značilo. Ali ima i onih čija su prava na žalost otkupljena, ali na kojima rada nema. Vrlo često su u pitanju istinski impresivne igre, za koje bi produkcija zašla debelo u stotine milijuna dolara, pa je ipak jasno zašto se na njima još uvijek ne radi. Tamo spadaju i 'Five Nights at Freddy's', nevjerojatno dobri 'Deus Ex: Human Revolution', Splinter Cell', 'Ghost Recon', kao i 'Far Cry' (ne, Uwe Boll nije snimio film tog imena 2008. godine, odbijamo to povjerovati).

Foto: Bioware

Na filmovima po igrama očigledno se radi. No kakva im je točno budućnost, teško je reći. U svakom ćemo slučaju više saznati naredne godine.

Tema: FILM