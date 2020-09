Ervin: 'Cigi je jedinstven, mislim da će doći do kraja, a ja sam tih, vjerojatno sam zbog toga ispao'

S njime su u vili 'Parova' boravili i Hrvati Neven Ciganović te Barbara Mucić. Otkrio je što misli o njima dvoma, kako gleda na ovu reality avanturu i planira li opet sudjelovati u nekom showu

<p>Isklesani Sarajlija <strong>Ervin Mujaković </strong>(29), javnosti najpoznatiji kao natjecatelj u regionalnom Big Brotheru 2015., sudjelovao je u novoj sezoni srpskog realityja 'Parovi', no nije se proslavio. Izdržao je samo tjedan dana pa je prvi napustio show.</p><p>S njime su u vili boravili i Hrvati <strong>Neven Ciganović</strong> (47) te <strong>Barbara Mucić</strong> (22) koja je zavodila <strong>Miju Matića</strong> (28) u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'. U intervjuu za 24sata Ervin je otkrio što misli o njima dvoma, kako gleda na ovu kratku reality avanturu i planira li ponovno sudjelovati u nekom showu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Kako se osjećaš? Jesi li tužan što si prvi ispao iz realityja?</strong></p><p>Iskreno, nije jednostavno prvi napustiti show na samom početku.</p><p><strong>Jesi li očekivao da ćeš tako rano ispasti?</strong></p><p>Nisam očekivao, mislio sam da ovaj put mogu otići daleko što se tiče plasmana.</p><p><strong>Što misliš što je glavni razlog zašto si baš ti od svih petero nominiranih imao najmanje glasova gledatelja?</strong></p><p>Bio sam nominiran od stane produkcije tj. nas troje. Jedno je bilo nominirano od strane gledatelja plus jedno od strane ukućana. Od nas petero osvojio sam najmanji broj glasova, pretposljednji mi je pobjegao za 0,4 posto. Nisam ulazio u konflikte jer to jednostavno nije moj stil niti bih mogao na taj način. Samim tim sam bio tih, vjerojatno zbog toga sam ispao.</p><p><strong>Kako gledaš na ovo iskustvo? </strong></p><p>Svakako novo iskustvo, jedan novi format koji mi se svidio jer dosta stvari je promijenjeno u odnosu na dosadašnje sezone, ovo je do sada sezona s najboljim i najjačim natjecateljima.</p><p><strong>Koja ti je najljepša stvar koju si doživio u 'Parovima'?</strong></p><p>Svakako nova poznanstva jer nisam znao niti jednog kandidata. Iskreno, mnogo je podrške i lijepih komentara publike, što me izuzetno raduje.</p><p><strong>Što misliš o ostalim kandidatima iz showa? Kakvi ti se čine Neven Ciganović i Barbara Mucić?</strong></p><p>Svatko od kandidata ima određene kvalitete i imam respekt prema njima. Neven je zaista jedinstven, ima svoj stil, komunikativan je i mislim da će doći do samog kraja. Barbara je kvalitetna djevojka s jakim stavovima, ipak su Hrvatice posebne žene.</p><p><strong>Kako bi usporedio 'Parove' s Big Brotherom i 'Zadrugom' u kojoj si se također natjecao? </strong></p><p>Svaki show od navedenih je dobar i kvalitetan na svoj način. Big Brother me realno proslavio, 'Zadruga' je iskreno najgledanija i drago mi je što sam bio dio takvog projekta, također i ovaj format 'Parova' je odličan. Manje je svađa, više se bazira na zabavu i neke kvalitetnije stvari u odnosu na prethodne sezone.</p><p><strong>Planiraš li ponovno sudjelovati u nekom realityju?</strong></p><p>Vjerojatno da, sve ovisi o ponudama koje dobijem, vrijeme je da sudjelujem u nekom od hrvatskih realityja jer tamo imam najveću podršku ljudi - gledatelja koji me prate.</p>