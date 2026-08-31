Eva Mendes pokazala tetovažu koju je posvetila mužu i koja je potakla glasine da su vjenčani

Eva Mendes pokazala je na Instagramu malenu tetovažu na zapešću, inspiriranu njezinim dugogodišnjim partnerom Ryanom Goslingom. Glumica je u petak na Instagramu objavila nekoliko fotografija iz automobila, među kojima je i ona na kojoj je pokazala tetovažu s natpisom 'de Gosling'.

- To je jedina koju imam, jedina koju sam ikada željela - napisala je u komentarima nakon što je jedan obožavatelj ostao oduševljen tetovažom. Udane žene u hispanoameričkoj kulturi često koriste riječ 'de', što u prijevodu znači 'od', kako bi svom imenu dodale prezime supruga. To bi u njezinu slučaju značilo da bi se zvala Eva Mendes de Gosling.

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Kako piše PageSix, Mendes tetovažu ima već neko vrijeme, a pokazala ju je i 2022., što je potaknulo glasine da je tetovaža zapravo potvrda njenog braka s Ryanom Goslingom. Par još uvijek nije javno potvrdio jesu li se vjenčali, iako se još 2016. pojavila informacija da su održali privatnu ceremoniju u krugu obitelji i prijatelja. Glumica je dodatno rasplamsala nagađanja 2022. godine kada je Goslinga nazvala 'svojim suprugom' tijekom gostovanja u emisiji 'Today Australia'.

- Svi su nevjerojatni, svi su nas divno prihvatili, sve je bilo prekrasno. Moj suprug Ryan je ovdje… i naša djeca su ovdje, uživamo najbolje moguće - kazala je Mendes tada, a paparazzi su ju snimili i sa prstenom na prstenjaku. Par je počeo vezu 2011. godine, nakon što su zajedno glumili u filmu Dereka Cianfrancea 'The Place Beyond the Pines'. Otad su dobili dvije kćeri, Esmeraldu (11) i Amandu (10).

Foto: Instagram/kerolaychaves

Mendes se u međuvremenu iz glume kako bi se posvetila odgoju djevojčica, a za magazin Women’s Health 2019. godine priznala je da nije željela imati djecu sve dok nije upoznala Goslinga.