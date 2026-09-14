Evo kako izgleda supruga Siniše Vuce, u braku su već 30 godina

Siniša Vuco desetljećima je već prisutan na domaćoj javnoj sceni, a njegova druga supruga, Jelena Vuco, izbjegava pozornost javnosti. Glazbenik je prije Jelene bio u braku sa Žanom s kojom ima sina Luku, a s Jelenom, s kojom je u braku 30 godina, ima kćeri Katarinu i Brigitu te sin Vilibalda.

ARHIVA - 2014. Zagreb: Siniša Vuco proslavio ro?endan i promovirao spot u kojem glumi Nives Celzijus | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jelena nema želju za javnim eksponiranjem niti je česta gošća društvenih događanja. Koliko Vuco čuva njihovu privatnost govori i činjenica da je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama objavio tek jednom.

Bilo je to 2022. godine, kada su zajedno otputovali u München na koncert grupe Guns N' Roses. Supružnici su se fotografirali ispred pozornice, a rijedak zajednički prizor odmah je izazvao zanimanje Vucinih pratitelja.

- Baš lijepi oboje - napisao je tada jedan od pratitelja ispod objave.,

Foto: Ivo Čagalj

Publika je Vucu tijekom njegove duge karijere imala priliku upoznati kroz energične nastupe, osebujne javne istupe te brojne pjesme koje su postale hitovi, no njegov privatni obiteljski život puno je rjeđe dolazio u prvi plan javnosti.