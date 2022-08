Evo kakve sve manifestacije nude 35. Dani piva u Karlovcu

Vrhunski domaći glazbenici, svijet piva i gastronomije, izložba Karlovačko kroz povijest i brojni drugi turistički sadržaji očekuju vas na ovogodišnjim Danima piva.

35. Dani piva Karlovac donose vrhunsku petodnevnu zabavu uz poznata imena domaće glazbe, svijet piva i gastronomije, izložbu u galeriji ZILIK pod nazivom „Karlovačko kroz povijest“ i brojne druge turističke atrakcije.

Dani piva Karlovac već su dugi niz godina u kolovozu upisani u kalendare brojnih posjetitelja iz cijele Hrvatske, jer uz dobru glazbu, pivo i gastronomiju nude brojne turističke atrakcije i stvaraju nezaboravne uspomene.

Ove godine će na glavnoj festivalskoj pozornici Dana piva nastupiti 12 poznatih glazbenika: . Gibonni, Buđenje, Pocket palma, Vatra, Urban, Boris Štok, Vanna, Daleka obala, Denis & Denis, Crvena jabuka, Podočnjaci i Hladno pivo, a novost je i Gastro kutak s restoranom, lounge zonom i glazbenim programom. Uloga voditeljice svečanog otvaranja ovogodišnjih Dana piva pripala je našoj poznatoj televizijskoj voditeljici Danieli Trbović.

Uz glazbeni program posjetitelje očekuju i drugi zanimljivi sadržaji i atrakcije od scenskog glazbeno pirotehničkog show-a na otvaranju Festivala do sputanog leta balonom, prigodno uređenih foto kutaka te bogata pivska i gastro ponuda. Na Festivalu će cijena pola litre točenog Karlovačkog piva biti 15 kn, a ulaz na sve programe za posjetitelje je besplatan. - program je predstavila Daniela Peris, Pročelnica ureda za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam u Gradu Karlovcu, a program po danima dostupan je na službenim stranicama Dana piva.





"Pivo je sinonim za naš grad a tematska pivska ponuda pod nazivom "Na pivo u Karlovac" dostupna je tijekom kolovoza u mnogim karlovačkim restoranima i kafićima. Pivska gastronomija i pivski kokteli, ali i tematska pivska turistička tura "Frtalj cenera", posebne vožnje "Pivske priče sa Žitne lađe" te interaktivna zabavna igra "Pivska potraga" sigurno će pojačati doživljaj manifestacije i destinacije u cjelini." – brojne dodatne sadržaje predstavila je Marina Burić, direktorica TZ grada Karlovca.

U galeriji ZILIK održava se izložba „Karlovačko kroz povijest“ koja predstavlja pregled bogate povijesti Karlovačkog, ali i same manifestacije Dani piva Karlovac kroz dvjestotinjak zanimljivih predmeta: od najstarijih boca preko etiketa i krigli, čaša i novinskih članaka od 1900. godine do danas, a sve ovo prikupio je gospodin Krešimir Perušić, dok je izložbu postavio gospodin Zdenko Barjaković.

Tijekom festivala Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac i Gradski Muzej Karlovac posjetiteljima će predstaviti zajedničku suvenirnicu namijenjenu svim posjetiteljima koji sa sobom požele ponijeti uspomene s retro motivima Karlovačkog, motivima Dana piva i drugim prigodnim suvenirima Grada Karlovca.

Posebna atrakcija za posjetitelje bit će balon na vrući zrak koji će na prostoru Festivala besplatno podizati sve one koji su se prethodno prijavili putem linka, ovdje. Iz grada napominju kako u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, let može biti otkazan.

Za bezbrižan dolazak na Dane piva i ove se godine organizira prijevoz iz Zagreba i okolnih gradova. Vlak sa zagrebačkog Glavnog kolodvora vozi u dane vikenda, od petka 26.8 do nedjelje 28.8. Polazak je u 17.40, a zaustavlja se na stanicama Remetinec, Hrvatski Leskovac i Jastrebarsko. Povratak sa stanice Centar u Karlovcu je u ponoć.



Povratna karta je simboličnih 10 kuna a od danas se može kupiti u HŽ prijevozu. Za stanovnike Duga Rese, Ozlja, Ogulina i Slunja osiguran je besplatni autobusni prijevoz do centra Karlovca s polaskom u 19 sati, uz zaustavljanje na stanicama, i povratkom u ponoć iz Karlovca. Za sve one koji se ipak odluče doći autom, osiguran je besplatni parking na ŠRC Korana te prijevoz do centra grada i natrag. Autobus vozi svakih sat vremena, a točan raspored polazaka, kao i sve ostale informacije za posjetitelje možete provjeriti ovdje.

HEINEKENU kao kompaniji koja brine za zajednicu izuzetno je važno da uz dobar provod ljudi sretno stignu do svojih domova pa stoga uvijek potiču odgovornu konzumaciju i već tradicionalno osiguravaju prijevoz iz Zagreba i okolnih gradova.

Svima su dobro poznate i narukvice Ja sam 18+ koje pomažu ugostiteljima da budu sigurni kako toče pivo punoljetnim osobama bez da moraju u gužvi provjeravati osobne iskaznice.

Kako Dani piva okupljaju na tisuće ljudi, izuzetno nam je važno paziti na okoliš pa se pivo toči u reciklirajuće čaše.– izjavila je Ljudmila Bratko Gašpić, menadžerica korporativnih poslova u HEINEKENU Hrvatska dok se Marta Bułhak, Predsjednica uprave, osvrnula na dugogodišnje sponzorstvo Dana piva: Dugotrajna suradnja Grada i Karlovačkog samo je potvrda koliko nam je svima važno da zajedno rastemo i uvijek donesemo nešto novo na Dane piva.

Ove godine je to Svijet piva u Gastro kutku, Pivo peta rijeka i retro suveniri. Uz sve to, u petak 26.8. od 10 do 17 sati, Karlovačka pivovare otvara svoja vrata za posjetitelje. Vođene ture su svakih sat vremena, dođite.

Svijet piva u gastro kutku donosi posebne etikete piva iz portfelja HEINEKENA s inozemnih tržišta poput

Desperadosa, Uniona, craft piva Lagunitas i austrijskog Zipfera, dok su pivo Peta rijeka upravo za Dane piva proizveli pivski stručnjaci Veleučilišta u Karlovcu, s kojima HEINEKEN Hrvatska ima posebnu suradnju.

Tradicija duga 35. godina pozicionirala je Dane piva na festivalsku kartu Hrvatske te podigla konkurentnost i vidljivost našega grada kao kontinentalnog turističkog središta. Karlovac će još jednom postati velika pozornica na kojoj će se izmjenjivati brojna glazbena imena, a ljubitelji gastronomije moći će kušati razna jela od piva koja nam donose ugostitelji diljem grada.

Sinergija Grada i Turističke zajednice rezultirala je uključivanjem brojnih dionika u ovu manifestaciju. Prepoznala je to i Hrvatska turistička zajednica koja nas je uvrstila u TOP događanja što dodatno doprinosi promociji Karlovca kako u Hrvatskoj, tako i van njenih granica.

Karlovac je privlačna destinacija koja posjetiteljima nudi jedinstven doživljaj kroz kulturno – povijesnu baštinu, bogatstvo vode, perivoja i parkova gdje smo i smjestili ovogodišnju manifestaciju te sam uvjeren kako će se i ovaj put susresti Karlovčani, turisti, poslovni ljudi i slučajni prolaznici u gradu susreta i doživjeti Dane piva u Karlovcu. - izjavio je Damir Mandić, gradonačelnik grada Karlovca i pozvao građane Karlovca i posjetitelje izvan Karlovca da dođu na Dane piva a vrijeme provedeno u Karlovcu iskoriste i za uživanje u drugim atrakcijama i ljepotama koje Karlovac - grad susreta pruža.

