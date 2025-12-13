Obavijesti

Plavi orkestar zatvara veliku turneju na splitskim 'Gripama': Publiku očekuje presjek karijere

Plavi orkestar zatvara veliku turneju na splitskim 'Gripama': Publiku očekuje presjek karijere
Foto: ROBERTA FRANCULA

Večeras na Gripama Plavi orkestar velikim koncertom pred splitskom publikom zatvara spektakularnu turneju kojom obilježava 40 godina karijere i jedan od najsnažnijih povrataka regionalne glazbene scene

Split je večeras u znaku bezvremenskih hitova - Plavi orkestar nastupa u dvorani Gripe, gdje će velikim koncertom zaokružiti jednu od najuspješnijih godina u svojoj karijeri.

Foto: PROMO

Nakon rasprodanih koncerata u Areni Zagreb, na Šalati, u pulskoj Areni, Varaždinu i Rijeci, legendarni sarajevski bend dolazi pred splitsku publiku u sklopu turneje kojom obilježava 40 godina postojanja. Umjesto klasične obljetnice, Plavi orkestar doživio je snažan povratak koji je prerastao u pravi regionalni glazbeni fenomen.

GLAZBENA ZAVRŠNICA FOTO Karlovac se oprostio od Dana piva uz Plavi orkestar
FOTO Karlovac se oprostio od Dana piva uz Plavi orkestar

Publiku večeras očekuje presjek karijere ispunjen pjesmama koje su obilježile generacije - Suada, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, Goodbye Teens, Ako su to samo bile laži, Lovac i košuta, Odlazim i mnoge druge. Posebnu čar koncertima daje činjenica da bend danas okuplja publiku svih uzrasta - od onih koji su uz njihove pjesme odrastali, do mlađih generacija koje su ih ponovno otkrile putem društvenih mreža.

U RITMU OSAMDESTIH Plavi orkestar rasplesao Arenu Varaždin: Publika je do kraja pjevala apsolutno svaku riječ
Plavi orkestar rasplesao Arenu Varaždin: Publika je do kraja pjevala apsolutno svaku riječ

Frontmen Saša Lošić Loša i bend najavljuju emotivnu i energičnu večer, a splitske Gripe još jednom će potvrditi status mjesta na kojem se pišu važne koncertne uspomene.

Foto: PROMO

