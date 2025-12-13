Praizvedba ACID/KISELINA oduševila publiku u ZKM-u

U Zagrebačkom kazalištu mladih, u petak je održana praizvedba ACID/KISELINA, Tene Štivičić, u režiji litavskog redatelja Antanasa Obcarskasa, u koprodukciji s Litavskim nacionalnim dramskim kazalištem iz Vilniusa.

Foto: PROMO

Publika je s oduševljenjem ispratila izniman kazališni projekt u ZKM-u. Prema tekstu Tene Štivičić, postavljena je predstava koja razotkriva suptilne manipulacije, nevidljive pritiske i odgovornost svih uključenih u procese profesionalnih stvaranja.

U međuljudskim odnosima postoje 'kiseline' koje se ne mogu vidjeti: riječ, gesta, odnos, koji polako nagrizaju ljude uključene u kreaciju i hijerarhiju kolektiva, kompanija. Predstava govori o obrascima zlouporabe moći unutar umjetničkih krugova, gdje se manipulativne metode rada, pritisak i prekoračivanje profesionalnih granica često prikrivaju autoritetom i težnjom za izvrsnošću.

Kada takva ponašanja ostanu nepropitana, normaliziraju se i stvaraju okruženje u kojem strah postupno istiskuje etiku. Dugotrajno ponavljanje takvih obrazaca pretvara ih u nešto što se doživljava kao uobičajeno, ali ono što je godinama prolazilo kao “standardna praksa”, danas se razotkriva kao nedopušteno i štetno.

Foto: PROMO

Iako je fokus predstave na umjetničkom kolektivu, isti mehanizmi zlouporabe postoje u različitim radnim sredinama - a u takvim sustavima manipulacija sudjeluju svi: ne samo oni koji prelaze granice, nego i oni koji ih prihvaćaju, prešućuju ili se prave da ih ne vide.

Glume: Frano Mašković, Nataša Dangubić, Ema Bates, Filip Nola, Adrian Pezdirc, Nikolina Prkačin, Mateo Videk, Luna Lilek, Dorotea Domović i Gabrijela Kambić Kovačić.

Izvedbe 13. i 14. prosinca su rasprodane – iduće su na repertoaru u siječnju 2026.

Foto: PROMO