BAŠ JU BRIGA

Sa stilom: Mariah nosi prsten od 42.000 dolara i dok kuha

Sa stilom: Mariah nosi prsten od 42.000 dolara i dok kuha
Riječ je o njenom omiljenom Van Cleef & Arpels prstenu vrijednom 42.000 dolara, u obliku leptira. Snimku svog kulinarskog umijeća objavila je na Instagramu

Glazbena diva Mariah Carey (56) navukla je rukavice i priprema večeru za Dan zahvalnosti. No to ne bi bilo ništa neobično da na prst nije neizostavan detalj - prsten.

Riječ je o njenom omiljenom Van Cleef & Arpels prstenu vrijednom 42.000 dolara, u obliku leptira. Snimku svog kulinarskog umijeća objavila je na Instagramu.

- Nosim rukavice jer mi se to sviđa - objasnila je u videu, ali je i dala svoj recept.

Inače, Mariah ovaj prsten nosi već dvadeset godina i jednom je rekla da ga nikad ne skida, a sada je to i dokazala.

Slavna pjevačica nedavno je na Instagramu podijelila fotografije na kojima ponosno pokazuje svoju figuru u pripijenom crnom čipkastom kombinezonu – i to na partiji golfa.

Tajna njene figure je u redovitoj tjelovježbi - ona trenira tri puta tjedno, s naglaskom na kardio treninge, aerobne vježbe, istezanje i trening snage. Osim toga, ne treba zaboraviti i intenzivne fizičke aktivnosti koje zahtijevaju njezini nastupi na pozornici.

Što se tiče prehrane, svojedobno je izjavila kako jede 'samo norveški losos i kapare'.

