Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Marko sprema osvetu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Marko sprema osvetu!
7
Foto: rtl

Sestre razgovaraju o trudnoći, Cvita i Kata žele pomoći Zori u odgoju djeteta, no Katarina je neumoljiva, želi pronaći oca Zorinog djeteta i obavijestiti ga o njezinoj trudnoći

Admiral

Vice skuplja bodove kod Ante, a Anka kod Karmele, kojoj je zahvalna na pomoći u teškoj situaciji. Da nije bilo Karmele, Anka je uvjerena - ne bi preživjela. Dok je Karmela tješi da će sve biti u redu, Anka proživljava velike poteškoće u braku sa Zdravkom. Šušnjara svojoj supruzi više ne vjeruje i ljut je zbog svega što je prošao.

Foto: rtl

Sestre razgovaraju o trudnoći, Cvita i Kata žele pomoći Zori u odgoju djeteta, no Katarina je neumoljiva, želi pronaći oca Zorinog djeteta i obavijestiti ga o njezinoj trudnoći.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Rajka traži babicu koja ju je svojedobno porodila, a Badurina nudi svu svoju pomoć. Zora želi napustiti Vrilo i traži Cvitinu pomoć.

Foto: rtl

Mirjana otvara dušu Nikoli i plače, želi da joj sin ostane u Vrilu. Toma je sa svećenicima i želi olakšati dušu. U Vrilu su maškare, a Marko dotad sprema veliku osvetu.

CVITA I MIRJANA Omiljena TV snaha i svekrva iz serije pokazale u kakvom su odnosu kad se kamere ugase
Omiljena TV snaha i svekrva iz serije pokazale u kakvom su odnosu kad se kamere ugase

Čavka pokušava spriječiti situaciju, a hoće li uspjeti - doznajte u novoj epizodi 'Divljih pčela' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'
VIDNO POTRESENA

Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, proživjela je pravu dramu u Dubaiju: 'Pobjegli smo tražeći mir, a dočekao nas je teror'
Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi
PRAVI PARTY

Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi

Nekadašnja Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta i danas plijeni elegancijom, a djelić rođendanske atmosfere javnosti je otkrila njezina bliska prijateljica Iva Todorić
FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'
NEVJEROJATNA SNAGA MLADE SLAVONKE

FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'

Marija Novak je u popularni RTL-ov show ušla kao 25-godišnjakinja zarobljena u tijelu od 163,1 kilograma. Svaki korak bio je golem napor, bolovi u leđima postali su njezina sjena, a pješačenje od svega 500 metara činilo se poput uspona na planinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026