Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Doznajte što vas očekuje u petak 29. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...
La Promesa
HRT 1 13:20
Rómulo objašnjava Cruz da nije ubio Leocadiju jer je nosila dijete. Catalina bratu otkriva plan koji je Cruz skovala s Pelayom. Manuel predlaže Jani medeni mjesec. Samuel se vraća ranjen i distanciran prema Maríji.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Dr. Daniel Charles nađe se pod pritiskom kad se dr. Choi i dr. Manning ne slože s njegovom odlukom o bebi koja je rođena ovisna o heroinu. Dr. Rhodes se bavi posljedicama Robinina odlaska.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Alya odlučuje ostati u konaku, čime stavlja točku na igru koju su počeli Sadakat i Mine. Cihan je odlučan u svojoj namjeri te poručuje da s Mine nikad neće graditi zajedničku budućnost.
Leyla
NOVA TV 21:25
Nur i Leyla rame uz rame vode borbu kako bi spasili Civana, dok se neočekani oproštaji i iznenadni rastanci redaju jedan za drugim. Dok Nur s jedne strane pokušava upoznati živopisne i tajanstvene članove obitelji, s druge se pokušava nositi s ucjenama Leyle i Malija.
Cacau
HRT1 12:25
Regina i Justino razgovaraju o odgodi vjenčanja Cacau i Marca. Salomão pritišće Lalá kako bi mu odala gdje je Joana. Quim prihvati Anitinu zamisao da se Cacau preseli u roditeljsku kuću.
