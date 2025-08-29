Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

La Promesa

HRT 1 13:20

Rómulo objašnjava Cruz da nije ubio Leocadiju jer je nosila dijete. Catalina bratu otkriva plan koji je Cruz skovala s Pelayom. Manuel predlaže Jani medeni mjesec. Samuel se vraća ranjen i distanciran prema Maríji.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Daniel Charles nađe se pod pritiskom kad se dr. Choi i dr. Manning ne slože s njegovom odlukom o bebi koja je rođena ovisna o heroinu. Dr. Rhodes se bavi posljedicama Robinina odlaska.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Alya odlučuje ostati u konaku, čime stavlja točku na igru koju su počeli Sadakat i Mine. Cihan je odlučan u svojoj namjeri te poručuje da s Mine nikad neće graditi zajedničku budućnost.

Foto: Nova Tv/Promo

Leyla

NOVA TV 21:25

Nur i Leyla rame uz rame vode borbu kako bi spasili Civana, dok se neočekani oproštaji i iznenadni rastanci redaju jedan za drugim. Dok Nur s jedne strane pokušava upoznati živopisne i tajanstvene članove obitelji, s druge se pokušava nositi s ucjenama Leyle i Malija.

Foto: PROMO

Cacau

HRT1 12:25

Regina i Justino razgovaraju o odgodi vjenčanja Cacau i Marca. Salomão pritišće Lalá kako bi mu odala gdje je Joana. Quim prihvati Anitinu zamisao da se Cacau preseli u roditeljsku kuću.

Foto: promo