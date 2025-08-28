Obavijesti

Show

Komentari 1
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
5
Foto: NOVA TV/PROMO

Doznajte što vas očekuje u četvrtak 28. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

Obiteljske tajne 

RTL 22:15

Aylin prima DNK test koji potvrđuje njezine sumnje vezane za Osmana. Laçin laže tužiteljstvu, što otežava Yektinu poziciju. Pars zahtijeva Yektino uhićenje. Cüneyt traži pomoć od Neve kako bi se Yekta izvukao iz zatvora.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Leocadia priznaje Catalini da je i ona jednom odgajala dijete bez muža. Cruz i Petra kuju plan kako sabotirati vjenčanje.

Foto: HRT

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

Bolnica je u stanju pripravnosti kad počnu stizati brojni pacijenti koji su se našli u vozilima tijekom mećave. Dr. Choi brine se o žrtvi koja se opekla, a čije se stanje pogoršava.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Alya, koja je protjerana iz konaka, ne prihvaća takvu sudbinu. U dramatičnom činu bunta zapali vrata konaka i tako, simbolično, ponovno se rađa iz vlastitih pepela pred očima svih. Nakon izlaska iz zatvora Cihan staje uz Alyu.

Foto: Instagram
PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Iglaz opet postaje tužitelj i dozna što Ceylin skriva
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Iglaz opet postaje tužitelj i dozna što Ceylin skriva

Leyla

NOVA TV 21:25

Ravnoteža moći, ljubavi i odanosti zauvijek će biti narušena. Nakon uhićenja Nura i Malija, Leyla se suočava s nemilosrdnom dilemom: odabrati ljubav ili krenuti putem osvete. Osjećaji koji je razdiru nisu samo posljedica izdaje nego i svega što je izgubila na tom putu.

DNEVNI PREGLED Pogledajte što vas čeka u vašim omiljenim serijama u utorak
Pogledajte što vas čeka u vašim omiljenim serijama u utorak
Foto: NOVA TV/PROMO

Cacau 

HRT1 12:25

Regina se nada da će krađa sjemenki kakaovca otvoriti Cacau oči u vezi sa Sal. Guto predlaže da iskoriste ponovnu sadnju kakaovca kako bi namamili Cony.

SAHRA SAS Glumicu iz serije 'Daleki grad' usporedili su s Jennifer Lopez
Glumicu iz serije 'Daleki grad' usporedili su s Jennifer Lopez
Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Karleuša objavila fotku na kojoj ima 14 godina s izbora za miss. Pogledajte kako se mijenjala...
OD MANEKENKE DO PJEVAČICE

Karleuša objavila fotku na kojoj ima 14 godina s izbora za miss. Pogledajte kako se mijenjala...

Jelena Karleuša odlučila je odmoriti prste od tipkanja na X-u pa je kopala po starim fotografijama. Objavila je fotku s natjecanja za miss gdje je ušla u TOP 5. No, takav uspjeh teško ponavlja danas pa su joj nastupi prazni...
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Velike promjene u eteru: Ivana Mišerić, Han i Bucić nova su lica na bravo! radiju, a stara odlaze
'OTVARAMO NOVU ERU'

Velike promjene u eteru: Ivana Mišerić, Han i Bucić nova su lica na bravo! radiju, a stara odlaze

Nova i stara jutarnja ekipa primopredaju mikrofona odradili su, neočekivano, uživo u eteru pred slušateljima. Ivana, Filip i Bruno došli su u goste Marku Bratošu, Hrvoju Kečkešu i Dori Srdar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025