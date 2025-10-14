Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Olga i Nika neugodno se iznenade kad doznaju da Blanka organizira zabavu. Odjednom, svi se pretvaraju kao da Blanka nije ubila Anu. Nakon razgovara Borisom, Tomo misli kako bi on mogao biti Sarin otac.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Catalina i Martina odluče prodati dio zemlje, ali prekasno. Leocadia otkrije Jani da je Cruz možda režirala Doloresino ubojstvo i Currovu otmicu.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Will i Hannah sukobljavaju se oko pacijenta kojem je potrebna transplantacija bubrega. Crockett se suočava s teškom odlukom operirajući dr. Blakea. Ethan i Archer liječe sina glavnog savjetnika bolnice.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Petra nagovara Lorenu na veliko vjenčanje, a Jakov skriva da ne može priuštiti ni najam dvorane. Zrinka planira potaknuti Ivanu na kandidaturu za ravnateljicu bolnice. Crni poziva Jakova u birtiju.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Vesna mora čuvati malog Andriju, ali ne snalazi se. Srećom, u pomoć joj priskače Braco. Braco pokuša razgovarati s ocem o njegovu i majčinu razvodu, ali shvati da Zovko već ljubuje sa Spomenkom. Ivka je odlučila novac koji je prokockala vratiti klađenjem.

Cacau

HRT1 12:25

Cacau obavijesti Reginu i Valdemara o Marcovoj prijetnji i odluči da neće s njime dijeliti skrbništvo nad sinom.