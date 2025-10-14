Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak...

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 14. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Olga i Nika neugodno se iznenade kad doznaju da Blanka organizira zabavu. Odjednom, svi se pretvaraju kao da Blanka nije ubila Anu. Nakon razgovara Borisom, Tomo misli kako bi on mogao biti Sarin otac.
La Promesa
HRT 1 13:20
Catalina i Martina odluče prodati dio zemlje, ali prekasno. Leocadia otkrije Jani da je Cruz možda režirala Doloresino ubojstvo i Currovu otmicu.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Will i Hannah sukobljavaju se oko pacijenta kojem je potrebna transplantacija bubrega. Crockett se suočava s teškom odlukom operirajući dr. Blakea. Ethan i Archer liječe sina glavnog savjetnika bolnice.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Petra nagovara Lorenu na veliko vjenčanje, a Jakov skriva da ne može priuštiti ni najam dvorane. Zrinka planira potaknuti Ivanu na kandidaturu za ravnateljicu bolnice. Crni poziva Jakova u birtiju.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Vesna mora čuvati malog Andriju, ali ne snalazi se. Srećom, u pomoć joj priskače Braco. Braco pokuša razgovarati s ocem o njegovu i majčinu razvodu, ali shvati da Zovko već ljubuje sa Spomenkom. Ivka je odlučila novac koji je prokockala vratiti klađenjem.
Cacau
HRT1 12:25
Cacau obavijesti Reginu i Valdemara o Marcovoj prijetnji i odluči da neće s njime dijeliti skrbništvo nad sinom.
