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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
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Današnja epizoda turske dramske serije donosi nam pregršt intriga i zapleta...

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Demir ne odustaje od potrage za Zerrin te je uvjeren da se ona još uvijek skriva negdje u blizini. Dok njegovi ljudi pretražuju svaki trag koji bi ih mogao dovesti do nje, Kaya i Zerrin pokušavaju pronaći mir daleko od svih problema i zajedno sanjaju o budućnosti. Kaya s velikim uzbuđenjem kupuje stvari za njihovo nerođeno dijete, no njihova sreća ne ostaje dugo skrivena. Sadakat slučajno otkriva gdje se nalaze te ostaje zatečena saznanjem da je dijete koje Zerrin nosi zapravo Kayino.

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Što će večeras biti u seriji Daleki grad? Boran ne želi odustati...

Dok između Sadakat i Fidan ponovno izbijaju žestoke svađe i međusobne optužbe, Demirova potraga prijeti da sve dovede u novu opasnost. U međuvremenu Alya odlučno staje u obranu svoje ljubavi prema Cihanu te Sadakat jasno daje do znanja da ih nitko neće razdvojiti.

Nare saznaje da trenutačno nije trudna, no Alya joj ulijeva nadu da će uz malo vremena ipak ostvariti svoju najveću želju. Neočekivana poslovna ponuda koju Nare dobiva u bolnici izaziva nove nesuglasice između nje i Şahina, koji teško skriva ljubomoru. Istodobno Boran, nakon izlaska na slobodu, ponovno pokušava pronaći mjesto u životu Alye i sina Deniza, ne mireći se s činjenicom da ga je Alya zauvijek ostavila iza sebe. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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