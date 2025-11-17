Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od napetih sportskih prijenosa, omiljenih humorističnih i kriminalističkih serija do vrhunskih filmskih hitova. Provjerite što ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika 2, slijedi dokumentarni film "Druga Amerika" koji otkriva nepoznate priče s američkog kontinenta. Za opuštanje je tu humoristična serija "Blaž među ženama", a informativni program zaključuje dan.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Druga Amerika, dokumentarni film

21:13 Blaž među ženama, humoristična serija

21:55 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas doza dokumentaraca i filmskih uspješnica. Večer započinje putopisom "Od Brača do Pariza", a zatim slijedi dokumentarni film "Otok Divova". Vrhunac večeri je američka drama "Osmijeh Mona Lise" s Julijom Roberts.

18:17 Od Brača do Pariza - Mi kamen beremo...

20:15 Otok Divova, dokumentarni film

21:12 Osmijeh Mona Lise, američki film

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih i reality sadržaja. Uz novu epizodu serije "Divlje pčele", slijedi omiljeni show "Ljubav je na selu", a zatim informativni "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele - nova serija

21:25 Ljubav je na selu - nova sezona

22:50 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV nudi pravu sportsku groznicu. U udarnom terminu očekuje nas nogometni spektakl – kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo: Crna Gora - Hrvatska. Za kraj večeri tu su "Večernje vijesti".

18:10 Skrivena sudbina

19:00 Dnevnik Nove TV

20:00 Europske kvalifikacije za SP 2026.: Crna Gora - Hrvatska

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

RTL 2

RTL 2 večer posvećuje ljubiteljima kriminalističkih i humorističnih serija. "Kosti" i "Dr. House" zagrijavaju atmosferu, a zatim slijede dvije epizode hit serije "Chicago P.D." i nezaobilazni "Prijatelji".

18:00 Kosti

18:50 Dr. House

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:15 Teorija velikog praska

Foto: Supplied by LMK / IPA

Doma TV

Doma TV donosi uzbudljive kriminalističke priče i akciju. Od "Navy CIS LA" i "Navy CIS Sydney" do "CSI: Vegas" i popularnog "Škorpiona" – večer je rezervirana za ljubitelje napetih zapleta.

18:00 Navy CIS LA

18:55 Navy CIS

19:45 Navy CIS Sydney

20:45 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri (izbor s drugih kanala):

Za one koji traže filmsku zabavu izvan glavnih kanala, izdvajamo najbolje naslove s filmskih programa:

Prvi vitez

(Star Movies, 20:00)

Romantična pustolovina s Richardom Gereom i Seanom Conneryjem u legendi o kralju Arturu i Lancelotu.

Osmijeh Mona Lise

(HRT 2, 21:12)

Inspirativna drama o profesorici umjetnosti koja mijenja živote svojih studentica, s Julijom Roberts u glavnoj ulozi.

Birdman

(HBO, 23:12)

Crna komedija i dobitnik Oscara o glumcu u potrazi za novim početkom.

Odiseja

(KinoTV, 22:00)

Biografska drama o legendarnom istraživaču Jacquesu Cousteauu i njegovoj obitelji.

Rocketman

(HBO3, 22:00)

Glazbena fantazija o životu Eltona Johna – za ljubitelje biografskih spektakala.

Plaćenici 3

(CineStar TV1, 21:00)

Akcijski spektakl s najvećim zvijezdama žanra, idealno za adrenalin pod zvjezdanim nebom.

Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, serija ili filmova, večeras vas na malim ekranima čeka bogat izbor. Uživajte u večeri pred televizorom!