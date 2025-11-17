Večeras vas na glavnim TV kanalima očekuju napeti nogomet, omiljene serije i odlični filmovi. Donosimo pregled najvažnijih emisija i preporuke za filmske hitove koje ne smijete propustiti
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od napetih sportskih prijenosa, omiljenih humorističnih i kriminalističkih serija do vrhunskih filmskih hitova. Provjerite što ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika 2, slijedi dokumentarni film "Druga Amerika" koji otkriva nepoznate priče s američkog kontinenta. Za opuštanje je tu humoristična serija "Blaž među ženama", a informativni program zaključuje dan.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Druga Amerika, dokumentarni film
21:13 Blaž među ženama, humoristična serija
21:55 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 očekuje vas doza dokumentaraca i filmskih uspješnica. Večer započinje putopisom "Od Brača do Pariza", a zatim slijedi dokumentarni film "Otok Divova". Vrhunac večeri je američka drama "Osmijeh Mona Lise" s Julijom Roberts.
18:17 Od Brača do Pariza - Mi kamen beremo...
20:15 Otok Divova, dokumentarni film
21:12 Osmijeh Mona Lise, američki film
RTL
RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih i reality sadržaja. Uz novu epizodu serije "Divlje pčele", slijedi omiljeni show "Ljubav je na selu", a zatim informativni "RTL Direkt".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele - nova serija
21:25 Ljubav je na selu - nova sezona
22:50 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV nudi pravu sportsku groznicu. U udarnom terminu očekuje nas nogometni spektakl – kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo: Crna Gora - Hrvatska. Za kraj večeri tu su "Večernje vijesti".
18:10 Skrivena sudbina
19:00 Dnevnik Nove TV
20:00 Europske kvalifikacije za SP 2026.: Crna Gora - Hrvatska
RTL 2
RTL 2 večer posvećuje ljubiteljima kriminalističkih i humorističnih serija. "Kosti" i "Dr. House" zagrijavaju atmosferu, a zatim slijede dvije epizode hit serije "Chicago P.D." i nezaobilazni "Prijatelji".
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV donosi uzbudljive kriminalističke priče i akciju. Od "Navy CIS LA" i "Navy CIS Sydney" do "CSI: Vegas" i popularnog "Škorpiona" – večer je rezervirana za ljubitelje napetih zapleta.
18:00 Navy CIS LA
18:55 Navy CIS
19:45 Navy CIS Sydney
20:45 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
Filmski hitovi večeri (izbor s drugih kanala):
Za one koji traže filmsku zabavu izvan glavnih kanala, izdvajamo najbolje naslove s filmskih programa:
Prvi vitez
(Star Movies, 20:00)
Romantična pustolovina s Richardom Gereom i Seanom Conneryjem u legendi o kralju Arturu i Lancelotu.
Osmijeh Mona Lise
(HRT 2, 21:12)
Inspirativna drama o profesorici umjetnosti koja mijenja živote svojih studentica, s Julijom Roberts u glavnoj ulozi.
Birdman
(HBO, 23:12)
Crna komedija i dobitnik Oscara o glumcu u potrazi za novim početkom.
Odiseja
(KinoTV, 22:00)
Biografska drama o legendarnom istraživaču Jacquesu Cousteauu i njegovoj obitelji.
Rocketman
(HBO3, 22:00)
Glazbena fantazija o životu Eltona Johna – za ljubitelje biografskih spektakala.
Plaćenici 3
(CineStar TV1, 21:00)
Akcijski spektakl s najvećim zvijezdama žanra, idealno za adrenalin pod zvjezdanim nebom.
Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, serija ili filmova, večeras vas na malim ekranima čeka bogat izbor. Uživajte u večeri pred televizorom!
