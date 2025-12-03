Obavijesti

SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim kanalima te otkrijte najbolje filmske naslove na ostalim kanalima. Od napetih serija do filmskih hitova – ne propustite večernji TV spektakl!

Večeras nas na glavnim hrvatskim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i informativnih emisija, a na filmskim kanalima izbor najboljih filmskih naslova. Donosimo pregled najvažnijeg iz večernjeg programa i preporuke filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer otvara omiljenim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon kojeg slijede "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 7. U udarnom terminu prikazuje se zanimljiva dokumentarna serija "David Skoko: Mjesto za mene", a za ljubitelje drame tu je serija "Press". Večer završava aktualnom emisijom "Otvoreno".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 David Skoko: Mjesto za mene
21:05 Press
22:10 Otvoreno

HRT 2

Donosi zanimljive dokumentarce i filmove. Nakon "Lovca na bilje" i "Ben Fogle: Opstanak vrsta", u 20:15 na rasporedu je intrigantni dokumentarni film "Rusija, Kina, Iran: Carstva uzvraćaju udarac". Večer kulminira napetim kanadskim trilerom "Groblje kostiju".

18:47 Lovac na bilje
19:21 Ben Fogle: Opstanak vrsta
20:15 Rusija, Kina, Iran: Carstva uzvraćaju udarac
21:16 Groblje kostiju

RTL

U udarnom terminu donosi novu epizodu popularne serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri očekuje vas akcijski hit "Meg: Predator iz dubina".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
23:25 Meg: Predator iz dubina


Nova TV

Večeras donosi dozu drame i kulinarstva. Ne propustite "Kumove" u 20:20, a odmah nakon toga slijedi "U dobru i zlu" te kulinarski show "Masterchef".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:30 U dobru i zlu
22:20 Masterchef

HITOVI TJEDNA TOP 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hvatskoj ovoga tjedna
RTL 2

Rezerviran je za ljubitelje kriminalističkih i komičnih serija. Nakon "Kosti" i "Dr. Housea", večer nastavlja s hit serijom "Chicago P.D.", a za dobru zabavu tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:20 Teorija velikog praska

Doma TV

Nudi večer punu akcije i napetosti uz "Navy CIS" i "Goruću zemlju", a kasnije slijede uzbudljive epizode serije "Škorpion". 

18:05 Zaboravljeni slučaj
18:55 Navy CIS
20:40 Goruća zemlja
21:25 Škorpion



TOP 5 filmskih preporuka večeri (izvan glavnih kanala):

1. "Joy" (Star Movies, 20:00) – inspirativna biografska drama o ženi koja se bori za svoje mjesto u poslovnom svijetu, s Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.
2. "Narednik James" (Star Movies, 22:30) – iznimno napet ratni film nagrađen Oscarom, prati tim američkih vojnika specijaliziranih za deaktivaciju bombi u Iraku.
3. "Groblje kostiju" (HRT 2, 21:16) – kanadski triler o misterioznim događajima na Divljem zapadu.
4. "Hobit: Bitka pet vojski" (HBO2, 19:45) – spektakularna završnica Tolkienove trilogije o hobitu Bilbu Bagginsu.
5. "Producenti" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – urnebesna komedija s Matthewom Broderickom i Nathanom Laneom, adaptacija nagrađivanog mjuzikla.
6."Spencer" (CineStar Prem. 2, 21:00) – Kristen Stewart briljira u ulozi princeze Diane u ovom psihološkom portretu jedne od najpoznatijih žena svijeta.

Foto: YouTube



Bilo da ste ljubitelj domaćih serija, reality showova, dokumentaraca ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

