TOP 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hvatskoj ovoga tjedna

HBO Max i ovog tjedna nudi bogat izbor serija koje dominiraju hrvatskim ekranima! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi.

1. IT: Welcome to Derry, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%

Prequel slavnog horora "Ono" vraća nas u 1962. godinu u gradić Derry, gdje nakon dolaska nove obitelji počinju nestajati djeca i događati se zastrašujuće stvari. U glavnim ulogama Taylour Paige i Bill Skarsgård. (SAD, 2025., Triler, Natprirodno)

Foto: you tube





2. The Seduction, IMDB: 6.0

Francuska povijesna drama o Marquise de Merteuil koja, nakon izdaje, kreće na smion put postati najpoznatija kurtizana Pariza. (Francuska, 2025., Povijest, Dvor)



3. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Topla komedija o mladom bračnom paru Georgieju i Mandy koji odgajaju obitelj u Teksasu, suočavajući se s izazovima roditeljstva i svakodnevnog života. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)



4. Ângela Diniz: Murdered and Convicted, IMDB: 7.1

Temeljena na istinitim događajima, ova brazilska kriminalistička drama prati slučaj ubojstva društvenjakinje Angele Diniz koji je potresao zemlju. (Brazil, 2025., Drama, Kriminalistička)



5. I Love LA, IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 84%

Komedija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji pokušavaju pronaći ljubav i uspjeh, a sve se zakomplicira povratkom popularne influencerice Tallulah. (SAD, 2025., Komedija, Odnosi)





6. The Rocky Mountain Mortician Murder, IMDB: 6.7

Dokumentarna serija o brutalnom ubojstvu uglednog pogrebnika Byrona Griffyja na njegovom ranču, koja razotkriva mračne tajne. (SAD, 2025., Dokumentarac, Kriminalistička)



7. The Chair Company, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: –

Dramedija o obiteljskom čovjeku koji nakon posla postaje upleten u bizarnu zavjeru. U glavnoj ulozi Tim Robinson. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)



8. Smiling Friends, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: –

Animirana serija o maloj kompaniji posvećenoj donošenju sreće ljudima, no svaki zadatak postaje iznenađujuće kompliciran. (SAD, 2020., Animacija, Odrasli)



9. Silicon Valley, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 94%

Kultna komedija o skupini programera koji pokušavaju uspjeti u Silicijskoj dolini, suočavajući se s apsurdima tehnološke industrije. (SAD, 2014., Komedija, Biznis)



10. Harry Potter: Wizards of Baking, IMDB: 7.2

Reality show u kojem profesionalni slastičari stvaraju čarobne kulinar

Foto: you tube