TOP 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hvatskoj ovoga tjedna

Foto: you tube

Saznajte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova – idealno za vaš sljedeći serijski maraton!

HBO Max i ovog tjedna nudi bogat izbor serija koje dominiraju hrvatskim ekranima! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi.

1. IT: Welcome to Derry, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%
Prequel slavnog horora "Ono" vraća nas u 1962. godinu u gradić Derry, gdje nakon dolaska nove obitelji počinju nestajati djeca i događati se zastrašujuće stvari. U glavnim ulogama Taylour Paige i Bill Skarsgård. (SAD, 2025., Triler, Natprirodno)

Foto: you tube



2. The Seduction, IMDB: 6.0
Francuska povijesna drama o Marquise de Merteuil koja, nakon izdaje, kreće na smion put postati najpoznatija kurtizana Pariza. (Francuska, 2025., Povijest, Dvor)

3. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%
Topla komedija o mladom bračnom paru Georgieju i Mandy koji odgajaju obitelj u Teksasu, suočavajući se s izazovima roditeljstva i svakodnevnog života. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

4. Ângela Diniz: Murdered and Convicted, IMDB: 7.1
Temeljena na istinitim događajima, ova brazilska kriminalistička drama prati slučaj ubojstva društvenjakinje Angele Diniz koji je potresao zemlju. (Brazil, 2025., Drama, Kriminalistička)

5. I Love LA, IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 84%
Komedija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji pokušavaju pronaći ljubav i uspjeh, a sve se zakomplicira povratkom popularne influencerice Tallulah. (SAD, 2025., Komedija, Odnosi)

6. The Rocky Mountain Mortician Murder, IMDB: 6.7
Dokumentarna serija o brutalnom ubojstvu uglednog pogrebnika Byrona Griffyja na njegovom ranču, koja razotkriva mračne tajne. (SAD, 2025., Dokumentarac, Kriminalistička)

7. The Chair Company, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: –
Dramedija o obiteljskom čovjeku koji nakon posla postaje upleten u bizarnu zavjeru. U glavnoj ulozi Tim Robinson. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)

8. Smiling Friends, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: –
Animirana serija o maloj kompaniji posvećenoj donošenju sreće ljudima, no svaki zadatak postaje iznenađujuće kompliciran. (SAD, 2020., Animacija, Odrasli)

9. Silicon Valley, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 94%
Kultna komedija o skupini programera koji pokušavaju uspjeti u Silicijskoj dolini, suočavajući se s apsurdima tehnološke industrije. (SAD, 2014., Komedija, Biznis)

10. Harry Potter: Wizards of Baking, IMDB: 7.2
Reality show u kojem profesionalni slastičari stvaraju čarobne kulinar

Foto: you tube

