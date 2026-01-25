Evo što gledati večeras na TV-u

StartFragmentVečeras nas na hrvatskim televizijama očekuje prava eksplozija uzbuđenja - od napetih sportskih prijenosa, popularnih serija i kvizova do filmskih blockbustera koji će vas prikovati uz male ekrane! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuku najboljih filmova na kabelskim programima.EndFragment

HRT 1

Donosi informativni i zabavni miks za cijelu obitelj. Nakon 'Dnevnika 2' u 19 sati, slijedi napeti filmski hit 'Tajna veza' u 20:15 - akcijska drama s međunarodnom glumačkom postavom. Večer završava 'Dnevnikom 3' i kratkim dokumentarcem iz putopisne serije Stanleyja Tuccija.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tajna veza (film)

22:25 Dnevnik 3

HRT 2

Večeras je u znaku sporta i glazbe. Pratite veliko finale Europskog prvenstva u vaterpolu od 20:20 uz prijenos iz Beograda, a kasnije ne propustite dokumentarac o Luki Modriću i sportsku emisiju 'Stadion'.

19:12 Psihomodo Pop u Areni Zagreb

20:20 EP u vaterpolu: Finale

21:51 (Ne)uspjeh prvaka: Luka Modrić

23:02 Stadion

Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

RTL

Večeras je u znaku rukometa! Pratite utakmicu Europskog prvenstva Švicarska - Hrvatska od 20:25, a nakon toga akcijski triler 'Čovjek bez lica' za ljubitelje napetosti.

19:50 Vrijeme je za rukomet

20:25 EP u rukometu: Švicarska - Hrvatska

22:45 Čovjek bez lica (film)

Foto: Maja Bota Strbe

Nova TV

Donosi žensku akciju i napetost! U 20:15 gledajte 'Prevarantice s Wall Streeta' - hit komediju s Jennifer Lopez, a u 22:25 akcijski triler '355' s holivudskim zvijezdama.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Prevarantice s Wall Streeta (film)

22:25 355 (film)

RTL2

Večer rezervira za ljubitelje krimi serija i sitcoma. Nakon 'Dr. Housea' slijedi dvostruka doza 'Chicago P.D.', a kasnije večer uz popularne komedije 'Teorija velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

19:35 Dr. House

20:25 Chicago P.D.

22:00 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV

Nudi akciju i avanturu - u 20:00 'Smrtonosni let' gdje tajni agent mora vratiti ukradeni bombarder, a potom u 21:50 'Power Rangers' za ljubitelje superheroja.

18:20 Rookie

20:00 Smrtonosni let (film)

21:50 Power Rangers (film)

TOP 6 filmskih hitova večeri na kabelskim kanalima:

Razvedi me, zavedi me (Star Movies, 20:00) - Romantična komedija o iznenadnim ljubavnim preokretima.

Soba panike (Star Movies, 22:00) - Triler s Jodie Foster o majci i kćeri zarobljenima u kući pod opsadom.

Transporter 3 (CineStar A&T, 21:00) - Adrenalinska akcija s Jasonom Stathamom kao vozačem za najopasnije zadatke.

Izazivači (HBO3, 21:00) - Sportska drama s Zendayom u ulozi trenerice koja riskira sve za pobjedu.

Ghost Rider (AMC, 21:00) - Nicolas Cage kao pakleni osvetnik na motociklu.

Erin Brockovich (HBO3, 22:30) - Julia Roberts u Oscarom nagrađenoj ulozi žene koja ruši sustav.

Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, akcije, komedije ili trilera, večerašnji TV program ima nešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!