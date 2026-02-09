Evo što je Ivana Mišerić rekla na Mašino škakljivo pitanje o udaji

U eteru bravo! KIDS radija susrele su se dvije generacije iste profesije. Najmlađa voditeljica Maša Gavranić ugostila je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" svoju kolegicu, dugogodišnju radijsku voditeljicu i glas showa bravo! jutro, Ivanu Mišerić.

"Nedavno si došla na naš radio, jesi li se već sprijateljila s nekim?", upitala ju je Maša na početku razgovora.

"Jesam, ali većinu ljudi ovdje poznavala sam i od prije jer ovaj posao radim već dugo. Bruno, Filip i ja slušamo se međusobno, i mislim da je upravo to temelj naše kemije, zaista mi je milina raditi s njima", rekla je Ivana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ono što mnogi ne znaju jest da je jedna od najomiljenijih domaćih voditeljica imala želju biti cvjećarka.

"To i nije bilo tako rano djetinjstvo, već nešto kasnija faza, kad sam tek počela raditi na radiju. U početku nisam bila najbolja i trebalo mi je vremena da se razvijem, što mi je bilo prilično teško. U jednom sam trenutku čak pomislila da radio možda ipak nije za mene te da bih se mogla posvetiti nečemu posve drugačijem, poput otvaranja cvjećarnice", otkrila je Mišerić.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Uz radio, veliku ljubav ima i prema životinjama.

"Velika mi je želja jednog dana imati azil za životinje. A možda bi se, s obzirom na moje prezime, mogao zvati 'Kod Miške'. Jako volim životinje. Imam velikog psa, sibirskog samojeda", rekla je Ivana pa upitala Mašu je li uspjela nagovoriti tatu da joj uzme psa, s obzirom na to da je znala za njenu veliku želju.

"Prvo mi je rekao da ću dobiti psa kad se udam, a sad mi je rekao kad se odselim. A kad ću se odseliti, ne znam... To je teško. Em ne znam gdje, em ne znam kad. Imam ja još vremena", šaljivo je rekla omiljena malena voditeljica pa svoju stariju kolegicu upitala: "A kad ćeš se ti udati?".

"Dobro pitanje. Pa, ne znam. Nekako se osjećam kao da već imam muža, s obzirom na to da živim sa svojim dečkom i da imamo odnos isti kao ljudi u braku", iskreno će Ivana.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Maša je potom zanimalo zašto ne voli putovati.

"Putovanja su mi stresna. Iako mi, kada se jednom odlučim i odem, uvijek bude lijepo te se vratim kući s prekrasnim uspomenama, fotografijama i iskustvima, općenito mi je potreban mali poticaj. Kad me se 'gurne', sve ispadne dobro, ali taj prvi korak mi je najteži" zaključila je Ivana.