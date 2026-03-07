Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za svakog ljubitelja ekrana! Od romantičnih komedija i napetih akcijskih filmova do popularnih serija i zabavnih showova - izdvojili smo najvažnije događaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV. Uz to, donosimo i preporuku najboljih filmova na kabelskim kanalima. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred televizorom!

HRT 1 večer započinje informativno uz 'Dnevnik 2' u 19:00, a potom slijedi doza romantike uz američki film 'Pisma Juliji' u 20:15. Za ljubitelje drame, tu je serija 'SRAM' od 22:05, dok kasnije navečer možete pogledati akcijski triler 'Zakon ulice'.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Pisma Juliji

22:05 SRAM

Na HRT 2 večer je rezervirana za dokumentarne i zabavne emisije. U 20:15 putujemo s Joannom Lumley u egzotične krajeve, a od 21:05 Orlando Bloom pomiče granice izdržljivosti. Za kraj večeri, uživajte u društvu Grahama Nortona i njegovih gostiju.

20:15 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija

21:05 Orlando Bloom: Do ruba izdržljivosti

21:59 Graham Norton i gosti

RTL donosi večer smijeha i akcije! U 20:15 ne propustite hit komediju 'Mamurluk 2', a za ljubitelje akcije i humora tu je 'Mamac' od 22:40. Između, uživajte u kulinarskom showu 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom'.

20:15 Mamurluk 2

22:30 Domaće i tradicionalno sa Špičekom

22:40 Mamac

Na NOVA TV večeras vas čeka prava akcijska bomba - 'Zločesti dečki zauvijek' s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom u 20:15. Nakon toga, pratite napeti reality show 'Survivor' od 22:45.

20:15 Zločesti dečki zauvijek

22:45 Survivor

RTL 2 nudi maraton popularnih serija. Večer započinje s 'Kosti' u 18:10 i 'Chicago u plamenu' od 18:50, a zatim slijedi 'Chicago P.D.' u 20:25 i 21:15. Za opuštenu završnicu dana, uživajte u humorističnim serijama 'Teorija velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

18:10 Kosti

20:25 Chicago P.D.

21:15 Chicago P.D.

22:55 Dva i pol muškarca

Doma TV donosi omiljene kriminalističke serije 'Mentalist' od 18:20 i 19:05, a od 20:00 uživajte u romantičnoj komediji 'Moj dečko se ženi' - savršen izbor za opuštenu subotnju večer.

18:20 Mentalist

20:00 Moj dečko se ženi

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

'Lovac i ledena kraljica' (HBO, 20:00) - Spektakularni nastavak bajke s Emily Blunt i Chrisom Hemsworthom, prepun magije i akcije.

'Gospodar i ratnik' (Cinemax 2, 21:00) - Povijesna epska avantura s Russellom Croweom kao kapetanom britanske mornarice u napetoj borbi na moru.

'Teorija svega' (Star Movies, 22:20) - Biografska drama o životu Stephena Hawkinga, s Eddiejem Redmayneom u Oscarom nagrađenoj ulozi.

'Wonka' (HBO2, 20:00) - Šarmantna filmska fantazija o mladom Willyju Wonki, punoj čarolije i maštovitosti.

'Pokajnik' (CineStar A&T, 21:30) - Liam Neeson u napetom akcijskom trileru o pljačkašu koji želi novi život, ali prošlost ga ne pušta.

Neovisno jeste li ljubitelj romantičnih priča, napete akcije ili vrhunskih serija, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u subotnjoj večeri pred malim ekranima!