Donosimo pregled najboljeg večernjeg TV programa i filmskih hitova za nedjelju 29. ožujka 2026. godine. Saznajte što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i koji su filmovi večeri!
Evo što večeras gledati na TV-u
Nedjeljna večer na malim ekranima donosi pregršt uzbuđenja - od napetih trilera, preko urnebesnih komedija do nezaboravnih romantičnih drama. Pripremite kokice i uživajte u najboljim sadržajima koje smo za vas izdvojili s najgledanijih TV kanala.
HRT 1 večeras donosi akciju i misterij za ljubitelje napetih filmova. Nakon informativnog bloka i popularnog LOTO-a, u 20:15 gledatelji mogu uživati u filmu "Patriotske igre" s Harrisonom Fordom, dok kasnije slijedi izbor za ljubitelje dokumentaraca.
20:07 LOTO 6
20:15 Patriotske igre
22:19 Dnevnik 3
HRT 2 nudi večer posvećenu sportskim legendama i dokumentarcima. U 20:15 ne propustite priču o rukometnoj ikoni Nikoli Karabatiću, a potom slijede sportski i kriminalistički dokumentarci za sve koji vole istinite priče.
19:07 My way – koncert Đanija Stipaničeva
20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Nikola Karabatić
21:20 Stadion
22:11 O. J. Simpson: Američki san
RTL donosi večer punu adrenalina! Nakon "RTL Danas", u 21:05 na rasporedu je "Bourneov ultimatum" – jedan od najuzbudljivijih špijunskih trilera posljednjih godina. Za noćne ptice, odmah potom slijedi kultni triler "Sedam".
19:50 RTL Danas
21:05 Bourneov ultimatum
23:25 Sedam
NOVA TV tradicionalno nedjeljom donosi zabavu za cijelu obitelj. U 20:15 gledajte spektakularni show "Tvoje lice zvuči poznato", a večer završite uz romantičnu komediju "Djevojka iz Quebeca".
20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:30 Djevojka iz Quebeca
RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. Nakon napetih epizoda "Chicago P.D.", od 21:45 slijedi nezaobilazna "Teorija velikog praska" i omiljeni "Dva i pol muškarca".
20:45 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
Doma TV donosi filmski maraton: od legendarne komedije "Policijska akademija 4: Građani pozornici" u 20:00, do akcijskog trilera "Detonator" u 21:30. Prava poslastica za sve generacije!
20:00 Policijska akademija 4: Građani pozornici
21:30 Detonator
Ne propustite najbolje filmove večeri na specijaliziranim filmskim kanalima:
- "Veliki Gatsby" (Star Movies, 20:05) – Veličanstvena ekranizacija klasika s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi, prepuna glamura i strasti.
- "Upoznajte Joea Blacka" (Star Movies, 23:00) – Mistična romantična drama s Bradom Pittom i Anthonyjem Hopkinsom o ljubavi i prolaznosti.
- "Red 2: Umirovljeni, naoružani i iznimno opasni" (CineStar TV1, 11:25, repriza navečer) – Bruce Willis i Helen Mirren u akcijskoj komediji o umirovljenim agentima.
- "Majstori iluzije" (CineStar Fantasy, 10:40, repriza navečer) – Spektakularni triler o iluzionistima koji izvode nevjerojatne pljačke.
- "Brianov život" (AMC, 10:50, repriza navečer) – Kultna Monty Python komedija koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
