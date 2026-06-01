Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja, napetih serija, informativnih emisija i filmskih blockbustera. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim domaćim kanalima te izdvajamo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi premijera dokumentarnog filma "Moj put" (20:12). Prava poslastica za ljubitelje serija je nova povijesna drama "So Long, Marianne" u 21:12, dok je informativna emisija "Otvoreno" rezervirana za 22:10.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Moj put (dokumentarni film)

21:12 So Long, Marianne (serija)

22:10 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 nudi bogat dokumentarni i filmski program. U 20:15 gledatelje očekuje dokumentarni film "Raj za jaguare", dok je u 21:12 na rasporedu biografska drama "Lamborghini: Čovjek koji je stvorio legendu". Za ljubitelje krimi serija, "Inspektor Wallander" počinje u 22:51.

20:15 Raj za jaguare (dokumentarni film)

21:12 Lamborghini: Čovjek koji je stvorio legendu (film)

22:51 Inspektor Wallander (serija)

RTL

RTL večeras donosi novu epizodu popularne dramske serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim slijedi kulinarski show "Igra chefova" od 21:25. Informativni "RTL Direkt" je u 22:50, a za ljubitelje akcije kasno navečer slijedi "Tijelo od laži" (23:25).

20:15 Divlje pčele

21:25 Igra chefova

22:50 RTL Direkt

23:25 Tijelo od laži (film)

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje s "Crno more" (18:10) i središnjim "Dnevnikom Nove TV" (19:00). U 20:20 slijedi hit serija "Kumovi", a od 21:20 ljubitelji drame mogu uživati u "Dalekom gradu". Za kraj večeri, tu su "Tajne prošlosti" (22:25).

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 Daleki grad

22:25 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i kriminalističkim pričama – "Chicago u plamenu" od 18:35, zatim "Chicago P.D." u 20:00, a potom dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00. Za opuštanje kasno navečer, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:35 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras je pravi izbor za ljubitelje kriminalističkih serija. "Navy CIS LA" kreće u 18:05, a nakon toga slijedi "Navy CIS" (19:55 i 20:40). U 21:25 na rasporedu je "FBI", a večer završava s "Sherlock i Watson" (22:20).

18:05 Navy CIS LA

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:25 FBI

22:20 Sherlock i Watson

Ako ste raspoloženi za film, izdvajamo nekoliko blockbustera i nagrađivanih naslova na specijaliziranim filmskim kanalima:

- 20:00 Star Movies: "Brzi i žestoki: Hobbs i Shaw" - Akcijska komedija koja spaja najpoznatije likove iz franšize u eksplozivnoj avanturi.

- 22:50 Star Movies: "Kula tmine" - Fantastična akcija prema književnom serijalu Stephena Kinga.

- 17:20 Star Movies: "Ja sam Sam" - Dirljiva drama s Seanom Pennom u glavnoj ulozi.

- 22:14 HTV 3: "Filmovi Brigitte Bardot: Svjetlo prekoputa" - Klasična francuska drama za ljubitelje europske kinematografije.

- 00:55 Star Movies: "Soba" - Potresna priča o majci i sinu koji pokušavaju pobjeći iz zatočeništva.

Bilo da ste fan napetih serija, dokumentaraca ili filmskih spektakala, večeras vas na malim ekranima čeka bogat izbor! Uživajte u večernjem programu i ne propustite svoje favorite.

*Uz pomoć AI-ja