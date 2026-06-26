Saznajte što vas večeras očekuje na najgledanijim domaćim kanalima i otkrijte koji su filmski hitovi večeri. Detektivske serije, sport i uzbudljive drame čekaju vas pred ekranom!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica - od napetih serija, vrhunskih sportskih prijenosa do odličnih filmova. Izdvajamo za vas najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti!
HRT 1
Donosi večer za ljubitelje dokumentaraca i glazbe! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:13 pogledajte dokumentarni film "Kralj i skladatelj". Od 21:15 na rasporedu je prijenos koncerta "Zagreb Classic: Zavodnici i ljubavnici" sa Simfonijskim orkestrom HRT-a. Za kraj večeri, tu je "Dnevnik 3" (22:45) i pregled kulturnih vijesti.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:13 Kralj i skladatelj
21:15 Zagreb Classic: Zavodnici i ljubavnici
22:45 Dnevnik 3
HRT 2
Večeras dominira sport! Od 18:00 pratite "Atletiku: Hanžekovićev memorijal", a ljubitelje nogometa očekuje prijenos utakmice SP 2026. "Norveška - Francuska" od 20:50 (prvo poluvrijeme) i nastavak od 22:02. Između utakmica, tu je "Nogomet: Americana, emisija".
18:00 Atletika: Hanžekovićev memorijal
20:50 Nogomet, SP 2026.: Norveška - Francuska (1. pol.)
22:02 Nogomet, SP 2026.: Norveška - Francuska (2. pol.)
RTL
Večer rezervira za hit domaću seriju "San snova" u dva uzastopna termina (20:15 i 21:20). Nakon serije, opustite se uz reality "Farma Slovenija" (22:20), a kasnije uživajte u sportskoj komediji "Zatvorski krug" (23:30).
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 Farma Slovenija
NOVA TV
Donosi večer punu emocija i napetosti s turskim serijama. Ne propustite "Daleki grad" (20:20), zatim "Nasljednik" (21:20) i "Tajne prošlosti" (22:35). Za kraj večeri, tu je biografska drama "One su bombe" (23:45).
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:35 Tajne prošlosti
RTL 2
Nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago P.D." starta u 20:05, a slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" (21:05 i 22:00). Za dozu humora tu su "Dva i pol muškarca" od 22:50.
18:10 Mamica
18:35 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:05 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
Doma TV
Večeras ima uzbudljive kriminalističke i akcijske naslove. U 18:50 gledajte "Rookie" - priču o najstarijem novaku u policiji, a od 20:00 slijedi akcijski film "Četiri brata". Od 22:00 na rasporedu je napeti triler "Bijeg".
18:05 Škorpion
18:50 Rookie
20:00 Četiri brata
22:00 Bijeg
Večernji filmski hitovi - ne propustite:
- 'Prljavi ples' (Star Movies, 17:55) - bezvremenska romantična drama o zabranjenoj ljubavi i plesu.
- 'Superman: Povratak" (Star Movies, 19:55) - spektakularan povratak legendarnog superheroja.
- 'Zatočene' (Star Movies, 23:15) - napeti triler s Hughom Jackmanom i Jakeom Gyllenhaalom o nestanku djevojčica.
- 'Četiri brata' (Doma TV, 20:00) - akcijska drama o braći u potrazi za pravdom.
- 'Bijeg' (Doma TV, 22:00) - adrenalinska akcija s bivšim vozačem u utrci života.
Izaberite svoj favorit i uživajte u večeri pred malim ekranima - večeras zaista ima za svakoga ponešto!
*Uz korištenje AI-ja
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