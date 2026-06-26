Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica - od napetih serija, vrhunskih sportskih prijenosa do odličnih filmova. Izdvajamo za vas najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Donosi večer za ljubitelje dokumentaraca i glazbe! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:13 pogledajte dokumentarni film "Kralj i skladatelj". Od 21:15 na rasporedu je prijenos koncerta "Zagreb Classic: Zavodnici i ljubavnici" sa Simfonijskim orkestrom HRT-a. Za kraj večeri, tu je "Dnevnik 3" (22:45) i pregled kulturnih vijesti.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:13 Kralj i skladatelj

21:15 Zagreb Classic: Zavodnici i ljubavnici

22:45 Dnevnik 3

Foto: HRT

HRT 2

Večeras dominira sport! Od 18:00 pratite "Atletiku: Hanžekovićev memorijal", a ljubitelje nogometa očekuje prijenos utakmice SP 2026. "Norveška - Francuska" od 20:50 (prvo poluvrijeme) i nastavak od 22:02. Između utakmica, tu je "Nogomet: Americana, emisija".

18:00 Atletika: Hanžekovićev memorijal

20:50 Nogomet, SP 2026.: Norveška - Francuska (1. pol.)

22:02 Nogomet, SP 2026.: Norveška - Francuska (2. pol.)

RTL

Večer rezervira za hit domaću seriju "San snova" u dva uzastopna termina (20:15 i 21:20). Nakon serije, opustite se uz reality "Farma Slovenija" (22:20), a kasnije uživajte u sportskoj komediji "Zatvorski krug" (23:30).

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:20 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV

Donosi večer punu emocija i napetosti s turskim serijama. Ne propustite "Daleki grad" (20:20), zatim "Nasljednik" (21:20) i "Tajne prošlosti" (22:35). Za kraj večeri, tu je biografska drama "One su bombe" (23:45).

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:35 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

Nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago P.D." starta u 20:05, a slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" (21:05 i 22:00). Za dozu humora tu su "Dva i pol muškarca" od 22:50.

18:10 Mamica

18:35 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:05 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV

Večeras ima uzbudljive kriminalističke i akcijske naslove. U 18:50 gledajte "Rookie" - priču o najstarijem novaku u policiji, a od 20:00 slijedi akcijski film "Četiri brata". Od 22:00 na rasporedu je napeti triler "Bijeg".

18:05 Škorpion

18:50 Rookie

20:00 Četiri brata

22:00 Bijeg

Foto: Raymond Liu

Večernji filmski hitovi - ne propustite:

- 'Prljavi ples' (Star Movies, 17:55) - bezvremenska romantična drama o zabranjenoj ljubavi i plesu.

- 'Superman: Povratak" (Star Movies, 19:55) - spektakularan povratak legendarnog superheroja.

- 'Zatočene' (Star Movies, 23:15) - napeti triler s Hughom Jackmanom i Jakeom Gyllenhaalom o nestanku djevojčica.

- 'Četiri brata' (Doma TV, 20:00) - akcijska drama o braći u potrazi za pravdom.

- 'Bijeg' (Doma TV, 22:00) - adrenalinska akcija s bivšim vozačem u utrci života.

Izaberite svoj favorit i uživajte u večeri pred malim ekranima - večeras zaista ima za svakoga ponešto!

*Uz korištenje AI-ja