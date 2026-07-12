Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer pred ekranima donosi pregršt uzbuđenja, napetih trilera, akcijskih spektakala i zanimljivih dokumentaraca na najgledanijim domaćim kanalima. Odabrali smo za vas najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer započinje informativnim "Dnevnikom 2", a potom slijedi dokumentarna serija za ljubitelje dalekog istoka. Pravi filmski adut večeri je uzbudljiva drama "127 sati" – istinita priča o borbi za preživljavanje. Za kraj večeri, ljubitelji horora dolaze na svoje s "Barbarinom".

19:00 Dnevnik 2

20:15 What's up Japan

21:14 127 sati

23:25 Barbarin

Foto: HRT

HRT 2

Donosi sportsku večer uz nogometno uzbuđenje i zanimljivu dokumentarnu priču o teniskim genijalcima. Za ljubitelje krimića, kasnije stiže i popularna serija "Tko ubija u Brokenwoodu?".

18:00 Nogomet, SP 2026.: četvrtfinale 4: Argentina - Švicarska (snimka)

20:00 Nogomet: Americana

21:04 Teniski genijalci

22:45 Tko ubija u Brokenwoodu?

RTL

Večeras je pravi izbor za sve željne akcije – spektakularni "Transformeri: Tamna strana Mjeseca" u udarnom terminu, a potom slijedi ratni klasik "Spašavanje vojnika Ryana".

19:00 RTL Danas

20:15 Transformeri: Tamna strana Mjeseca

23:20 Spašavanje vojnika Ryana

Foto: Blitz Film i Video distribucija

NOVA TV

Nudi napeti akcijski triler "Savršena meta" i avanturistički hit "Tomb Raider" s Angelinom Jolie, dok informativni blokovi drže vas u tijeku s najvažnijim vijestima.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Savršena meta

22:35 Tomb Raider

RTL 2

Večer je u znaku omiljenih kriminalističkih serija i humorističnih klasika. Ljubitelji akcije i misterija uživat će u "Chicago P.D." i "Zločinački umovi", dok za opuštanje slijede "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:40 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Donosi filmske poslastice – ekranizaciju istinite priče "Velika igra" o poker princezi Molly Bloom, a kasnije i dirljivu dramu "Ako ostanem".

17:45 Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo

20:00 Velika igra

22:20 Ako ostanem

Filmski hitovi večeri - izdvajamo najbolje iz ponude drugih kanala:

- "Ponovno ljubav" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Rachel McAdams i Channingom Tatumom o paru koji se bori za ljubav nakon tragične nesreće.

- "Jako glasno i nevjerojatno blizu" (Star Movies, 22:15) – Potresna priča o dječaku koji nakon gubitka oca kreće u potragu za odgovorima u post-9/11 New Yorku.

- "Sedmi pečat" (HTV 3, 00:16) – Antologijski klasik Ingmara Bergmana o vitezu koji izaziva Smrt na partiju šaha, nezaobilazno za filmofile.

- "Mr. Jones"(Star Movies, 13:50 – preporučujemo snimanje ili odgodu gledanja) – Povijesni triler o novinaru koji otkriva istinu o gladomoru u SSSR-u.

- STUART MALI 3: ZOV DIVLJINE" (Star Movies, 16:15 – za najmlađe i obiteljsku zabavu)