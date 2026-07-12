Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras i koje filmske hitove ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
Nedjeljna večer pred ekranima donosi pregršt uzbuđenja, napetih trilera, akcijskih spektakala i zanimljivih dokumentaraca na najgledanijim domaćim kanalima. Odabrali smo za vas najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!
HRT 1
Večer započinje informativnim "Dnevnikom 2", a potom slijedi dokumentarna serija za ljubitelje dalekog istoka. Pravi filmski adut večeri je uzbudljiva drama "127 sati" – istinita priča o borbi za preživljavanje. Za kraj večeri, ljubitelji horora dolaze na svoje s "Barbarinom".
19:00 Dnevnik 2
20:15 What's up Japan
21:14 127 sati
23:25 Barbarin
HRT 2
Donosi sportsku večer uz nogometno uzbuđenje i zanimljivu dokumentarnu priču o teniskim genijalcima. Za ljubitelje krimića, kasnije stiže i popularna serija "Tko ubija u Brokenwoodu?".
18:00 Nogomet, SP 2026.: četvrtfinale 4: Argentina - Švicarska (snimka)
20:00 Nogomet: Americana
21:04 Teniski genijalci
22:45 Tko ubija u Brokenwoodu?
RTL
Večeras je pravi izbor za sve željne akcije – spektakularni "Transformeri: Tamna strana Mjeseca" u udarnom terminu, a potom slijedi ratni klasik "Spašavanje vojnika Ryana".
19:00 RTL Danas
20:15 Transformeri: Tamna strana Mjeseca
23:20 Spašavanje vojnika Ryana
NOVA TV
Nudi napeti akcijski triler "Savršena meta" i avanturistički hit "Tomb Raider" s Angelinom Jolie, dok informativni blokovi drže vas u tijeku s najvažnijim vijestima.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Savršena meta
22:35 Tomb Raider
RTL 2
Večer je u znaku omiljenih kriminalističkih serija i humorističnih klasika. Ljubitelji akcije i misterija uživat će u "Chicago P.D." i "Zločinački umovi", dok za opuštanje slijede "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
18:40 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Donosi filmske poslastice – ekranizaciju istinite priče "Velika igra" o poker princezi Molly Bloom, a kasnije i dirljivu dramu "Ako ostanem".
17:45 Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo
20:00 Velika igra
22:20 Ako ostanem
Filmski hitovi večeri - izdvajamo najbolje iz ponude drugih kanala:
- "Ponovno ljubav" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Rachel McAdams i Channingom Tatumom o paru koji se bori za ljubav nakon tragične nesreće.
- "Jako glasno i nevjerojatno blizu" (Star Movies, 22:15) – Potresna priča o dječaku koji nakon gubitka oca kreće u potragu za odgovorima u post-9/11 New Yorku.
- "Sedmi pečat" (HTV 3, 00:16) – Antologijski klasik Ingmara Bergmana o vitezu koji izaziva Smrt na partiju šaha, nezaobilazno za filmofile.
- "Mr. Jones"(Star Movies, 13:50 – preporučujemo snimanje ili odgodu gledanja) – Povijesni triler o novinaru koji otkriva istinu o gladomoru u SSSR-u.
- STUART MALI 3: ZOV DIVLJINE" (Star Movies, 16:15 – za najmlađe i obiteljsku zabavu)
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