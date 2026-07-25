Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje akcije, komedije i napetih serija! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, kao i odabir najboljih filmova na ostalim kanalima. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

Nudi večer za opuštanje i dozu romantike. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:14 na rasporedu je "Francuski poljubac" - romantična komedija s Meg Ryan i Kevinom Klineom. Za ljubitelje trilera, u kasnijem terminu (22:40) prikazuje se "Jednostavni plan" - napeta kriminalistička drama o trojici muškaraca koji pronađu torbu punu novca i upadaju u niz problema.

20:14 Francuski poljubac

22:40 Jednostavni plan

Foto: HRT

HRT 2

Večeras donosi zanimljive dokumentarne i zabavne emisije. U 20:15 započinje "Putovanja Agathe Christie sa Sir Davidom Suchetom: Južna Afrika", a od 21:05 uživajte u kulinarsko-putopisnoj avanturi "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje: Dobar posao u Italiji". Za kraj večeri, tu je uvijek zabavan "Graham Norton i gosti" (22:38).

20:15 Putovanja Agathe Christie: Južna Afrika

21:05 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

22:38 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

Večer rezervira za ljubitelje spektakularnih blockbustera! U 20:15 gledajte "Transformeri: Posljednji vitez", peti nastavak popularne akcijske franšize, dok u 23:15 slijedi komedija "Udri muški" - urnebesna priča o dvojici policajaca u borbi protiv kriminala.

20:15 Transformeri: Posljednji vitez

23:15 Udri muški

Foto: Blitz Film i Video distribucija

NOVA TV

Donosi akciju i napetost s dva velika filmska naslova. U 20:15 ne propustite "Jack Reacher: Nema povratka" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, a od 22:25 slijedi "355" - akcijski triler s vrhunskom glumačkom postavom.

20:15 Jack Reacher: Nema povratka

22:25 355

RTL 2

Večeras je u znaku napetih serija! Od 20:10 pratite "Chicago P.D.", a potom od 20:50 i 21:45 dvije epizode popularne kriminalističke serije "Zločinački umovi". Za opuštanje pred spavanje, tu su komične "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:10 Chicago P.D.

20:50 Zločinački umovi

21:45 Zločinački umovi

Foto: You tube

Doma TV

Subotnju večer otvara s filmskim hitom "Cura na zadatku" (20:00) - urnebesna komedija o FBI agentici na tajnom zadatku, dok u 21:55 slijedi još jedna doza smijeha uz "Paul Blart: Policajac iz shopping centra". Za ljubitelje akcije, kasno navečer stižu "Charliejevi anđeli".

20:00 Cura na zadatku

21:55 Paul Blart: Policajac iz shopping centra

23:30 Charliejevi anđeli

Od filmskih hitova na ostalim kanalima izdvajamo:

- "Klik - za savršen život" (Star Movies, 20:00) - komedija s Adamom Sandlerom o daljinskom upravljaču koji mijenja život.

- "Veliki debatanti" (Star Movies, 22:15) – inspirativna drama s Denzelom Washingtonom o borbi za pravdu i jednakost.

- "Južnjačka utjeha" (HTV 3, 20:18) - napeti triler o vojnicima izgubljenima u močvarama Louisiane.

- "Ratnici podzemlja" (HTV 3, 22:17) - kultni akcijski film o bandama New Yorka.

- "Kuća debele mame" (Star Movies, 17:55) - urnebesna komedija s Martinom Lawrenceom.

- "Pakao u gradu" (HTV 3, 18:35) - klasična drama iz talijanske kinematografije.

Foto: IMDB

*Uz pomoć AI-ja