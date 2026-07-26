Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja, napetih trilera, akcije i emotivnih priča na glavnim kanalima. Provjerite što vas očekuje i odaberite najbolje za opuštanje uz male ekrane!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje uz popularni 'Superpotjera' u 18:05, a informativni 'Dnevnik 2' slijedi u 18:59. U 20:15 očekuje vas zanimljiva dokumentarna serija 'What's up Japan', nakon čega slijedi prava filmska poslastica - premijera američkog akcijskog trilera 'Brzi Charlie' (21:12) s uzbudljivim zapletom i vrhunskom glumačkom ekipom. Za ljubitelje kasnovečernjih filmova, tu je i 'Neonski demon' u 23:21.

18:05 Superpotjera

18:59 Dnevnik 2

20:15 What's up Japan

21:12 Brzi Charlie

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje uz 'Nedjeljom u 2' (18:08) i glazbeni spektakl Nene Belana (19:14). U 20:15 stiže nova kriminalistička serija 'Will Trent', a odmah nakon nje nastavak s drugom epizodom (20:59). Za kraj večeri, u 21:42, očekuje vas napeti triler 'Točka okidanja'.

18:08 Nedjeljom u 2

19:14 Neno Belan - Regata života

20:15 Will Trent

20:59 Will Trent (nastavak)

21:42 Točka okidanja

Varaždin: Neno Belan održao koncert u Areni Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

RTL

RTL donosi dvostruku dozu akcije - u 20:15 pogledajte 'Isplata', napeti SF triler, a od 22:45 legendarni 'Tango i Cash' s Kurtom Russellom i Sylvesterom Stalloneom. Prije toga, informativni 'RTL Danas' (19:00) i zabavni 'Dođi, pogodi, osvoji' (18:10) zagrijat će atmosferu.

18:10 Dođi, pogodi, osvoji

19:00 RTL Danas

20:15 Isplata

22:45 Tango i Cash

Foto: RTL/canva

NOVA TV

Na Novoj TV večeras vas očekuje spektakularni akcijski film 'San Andreas'(20:15) s Dwaynom Johnsonom u borbi protiv prirodne katastrofe. Nakon toga, u 22:20, slijedi kriminalistička drama 'U zemlji sjena'. Informativni 'Dnevnik Nove TV' je u 19:00.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 San Andreas

22:20 U zemlji sjena

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i krimi pričama - od 18:40 pratite 'Chicago u plamenu', a od 20:10 'Chicago P.D.'. U 21:00 i 21:50 na rasporedu su dvije epizode 'Zločinačkih umova', dok kasnije večer donosi dozu humora uz 'Dva i pol muškarca'.

18:40 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi (nastavak)

Foto: You tube

DOMA TV

Doma TV nudi večer punu napetosti i emocija - od 18:15 do 19:00 pratite 'Tragove zločina', a u 20:00 gledajte akcijski film 'Poštena igra' s Williamom Baldwinom i Cindy Crawford. Za kraj večeri, ne propustite dirljivu dramu 'Sedam duša' (21:50).

18:15 Tragovi zločina

19:00 Tragovi zločina

20:00 Poštena igra

21:50 Sedam duša

Najbolji filmovi večeri – preporuka redakcije:

- 'Kuća na jezeru' (Star Movies, 20:00) - Romantična fantazija s Keanu Reevesom i Sandrom Bullock o ljubavi kroz vrijeme.

- 'Jersey Boys' (Star Movies, 22:05) - Biografska glazbena drama Clinta Eastwooda o usponu legendarnog benda Four Seasons.

- 'Poštena igra' (Doma TV, 20:00) - Akcijski triler s Williamom Baldwinom i Cindy Crawford u utrci protiv ruske mafije.

- 'Sedam duša' (Doma TV, 21:50) - Emotivna drama s Willom Smithom o iskupljenju i ljudskosti.

- 'Brzi Charlie' (HRT 1, 21:12) - Akcijski triler s elementima kriminalističkog filma, premijerno na malim ekranima.