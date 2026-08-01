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FILMOVI, SERIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: Filip Kozina
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Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima – od velikih filmskih hitova do najuzbudljivijih serija i zabavnih emisija. Donosimo pregled najboljeg iz večernjeg programa i preporučujemo najzanimljivije filmove!

Admiral

Večeras nas na glavnim domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje dobrih filmova, serija i zabavnih emisija. Izdvojili smo najvažnije sadržaje u večernjem terminu (18:00-23:00) – provjerite što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i filmski spektakl! Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi izvlačenje LOTO 7, a potom u 20:15 kultni film "Sommersby" s Richardom Gereom i Jodie Foster. Kasnije navečer, za ljubitelje povijesne akcije, tu je južnokorejski film "Operacija Kromit".

19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Sommersby
22:40 Operacija Kromit

KULTNI SITCOM Evo gdje su danas glumci serije 'Kako sam upoznao vašu majku'
Evo gdje su danas glumci serije 'Kako sam upoznao vašu majku'

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za dokumentarce i zabavu! U 20:15 putujemo Australijom s Agathom Christie i Sir Davidom Suchetom, a od 21:04 slijedi kulinarsko-putopisni show "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje". Za kraj, opustite se uz humor Grahama Nortona i njegovih gostiju.

20:15 Putovanja Agathe Christie: Australija
21:04 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje
22:35 Graham Norton i gosti

RTL

RTL nudi pravu filmsku večer uz hitove i akciju! Nakon "RTL Danas" u 18:55, u 20:05 pogledajte "Fokus" – kriminalističku komediju s Willom Smithom, a od 22:10 slijedi neodoljivi klasik "Smrtonosno oružje".

18:55 RTL Danas
20:05 Fokus
22:10 Smrtonosno oružje

Foto: Facebook/Screenshot/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

NOVA TV

Nova TV donosi akciju i napetost! "Dnevnik Nove TV" počinje u 19:00, a u 20:15 ne propustite akcijski triler "Pad Londona" s Gerardom Butlerom. Večer nastavlja u kriminalističkom tonu s filmom "2 igrača" od 22:05.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Pad Londona
22:05 2 igrača

RTL 2

RTL 2 je večeras u znaku napetih serija! U 20:00 očekuje vas "Chicago P.D.", a zatim od 21:00 i 21:45 dvije epizode "Zločinačkih umova". Za kraj večeri, opustite se uz humoristične serije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:35 Dva i pol muškarca

Foto: You tube

DOMA TV

Doma TV nudi odličan izbor za ljubitelje akcije i humora! U 20:00 pogledajte "Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana", dok vas u 21:50 očekuje napeta špijunska drama "Sjena špijuna".

20:00 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana
21:50 Sjena špijuna

Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

- "Gladijator" (Star Movies, 22:20) – Oscarom nagrađena epska akcijska drama s Russellom Croweom u glavnoj ulozi.

- "Čelične magnolije" (Star Movies, 20:00) – Topla obiteljska melodrama s impresivnom glumačkom postavom.

- "Plesačica u tami" (HTV 3, 20:10) – Kultna drama Larsa von Triera s Björk u glavnoj ulozi.

- "Element zločina" (HTV 3, 22:45) – Mračni triler Larsa von Triera za istinske filmofile.

- "Charliejevi anđeli 2: Punom brzinom" (Doma TV, 23:45) – Nezaustavljiva akcija i zabava uz tri neustrašive agentice.

Večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto – od napetih trilera, akcijskih blockbustera do zabavnih emisija i dokumentaraca. Pripremite grickalice i uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja
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