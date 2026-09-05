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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/
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Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmskih hitova na glavnim TV kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti u prime timeu!

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Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog filma i napetih serija! Od akcijskih blockbustera do romantičnih komedija, donosimo vam pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke za najbolje filmove na specijaliziranim filmskim programima.

SERIJE, FILMOVI... Evo što gledati večeras na TV-u
Evo što gledati večeras na TV-u

HRT 1

Donosi informativno-glazbenu večer uz 'Dnevnik 2' u 19:00 sati, a potom slijedi popularna emisija 'LOTO 7' i veliki glazbeni spektakl '57. Zlatne žice Slavonije 2026.' od 20:15. Za kraj večeri, ljubitelje trilera čeka 'Do posljednje sekunde' u 22:38.

19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 57. Zlatne žice Slavonije 2026.
22:38 Do posljednje sekunde

Loto kuglice
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2

Večer počinje glazbenim dokumentarcem 'Hitmaker - Đorđe Novković' u 19:05, a od 20:15 slijedi atraktivna dokumentarna serija 'Od Yellowstonea do Yosemiteja s Kevinom Costnerom'. Ljubitelje putopisa i zabave razveselit će 'Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje: Ljeto ljubavi' u 21:06 i 'Clarksonova farma' u 21:54.

19:05 Hitmaker - Đorđe Novković
20:15 Od Yellowstonea do Yosemiteja s Kevinom Costnerom
21:06 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje: Ljeto ljubavi
21:54 Clarksonova farma

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/

RTL

Rezervirao je večer za prave filmske uzbuđenja - u 20:15 pogledajte 'Meg: Predator iz dubina', napeti akcijski SF s Jasonom Stathamom, a od 22:30 slijedi 'Na smrtonosnoj zemlji' za ljubitelje trilera i avanture.

19:00 RTL Danas
20:15 Meg: Predator iz dubina
22:30 Na smrtonosnoj zemlji

Foto: Maja Bota Strbe

NOVA TV

Večeras vas očekuje prava akcijska bomba - 'Zločesti dečki zauvijek' u 20:15, dok u kasnijem terminu, od 22:45, slijedi 'Pokajnik' za sve koji vole kriminalističke drame.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Zločesti dečki zauvijek
22:45 Pokajnik

POTPUNO NOVA JESEN NA RTL-U Istrage iz Zagreba, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena
Istrage iz Zagreba, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena

RTL 2

Nudi večer punu napetosti i humora - od 20:00 'Chicago u plamenu', a potom 'Zločinački umovi' u 20:50. Za kraj večeri, tu su neizostavne epizode serije 'Moderna obitelj' i 'Dva i pol muškarca'.

18:35 Djevojke na zadatku
20:00 Chicago u plamenu
20:50 Zločinački umovi
21:45 Moderna obitelj
22:35 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Večer je rezervirana za filmske hitove - u 20:00 ne propustite 'Twister', spektakularni triler o lovcima na tornada, dok u 21:55 slijedi 'Smrtonosna zona' s Bruceom Willisom u napetoj ulozi.

17:45 Oceanovih 13
20:00 Twister
21:55 Smrtonosna zona

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog petka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog petka biti u vašim omiljenim sapunicama

Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima:

'Ja u ljubav vjerujem' (Star Movies, 20:00) - Neodoljiva romantična komedija s Hughom Grantom i Julijom Roberts, idealna za opuštanje uz dozu humora i emocija.

'Ad Astra' (Star Movies, 22:30) -  Ambiciozna svemirska drama s Bradom Pittom u glavnoj ulozi, koja će vas povesti na putovanje do ruba Sunčevog sustava.

'Predsjedničke laži' (Star Movies, 18:00) - Politička komedija s odličnom glumačkom postavom, savršena za zagrijavanje večeri.

'Dobar posao u Italiji' (Star Movies, 15:40) - Akcijski triler prepun adrenalina i spektakularnih scena pljačke.

'Oklada stoljeća' (Star Movies, 00:55) - Hvaljena drama o financijskoj krizi, s Christianom Baleom i Ryanom Goslingom.

Barbie European Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
*Uz korištenje AI-ja

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